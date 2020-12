Zeci de bolnavii COVID de la spitalul “Babeș” din Timișoara nu pot vota pentru că membrii secției refuză să vină cu urna mobilă

Zeci de alegători internați cu Covid-19 în secțiile Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara nu pot vota, deși au solicitat urna mobilă. Motivul este că personalul secției la care este arondat spitalul refuză să se deplaseze, de teama virusului.

Mai mult, decizia de a nu trimite pe nimeni la spital a fost luată în unanimitate, de către membrii comisiei.

„Toți cei din birou am refuzat, pentru că toți bolnavii sunt confirmați cu Covid. Toată lumea are familie și atunci am hotărât, în unanimitate, să nu meargă nimeni. S-a făcut un proces verbal în care s-a consemnat tot, am semnat toți cei zece membri”, a declarat președintele secției de votare 163 din Timișoara, citat de tion.ro.

Reprezentanții Biroului Electoral Județean Timiș au transmis și ei că nu îi pot obliga pe cei din secțiile de votare să se deplaseze cu urna mobilă, ci doar să-i sancționeze, eventual.

Potrivit legii, urna mobilă poate fi transportată doar de către reprezentanții biroului electoral al secției de votare din circumscripție, iar refuzul de a se deplasa poate sancționat cu amenzi între 1.500 și 4.500 de lei.

