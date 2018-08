Zeci de participanți vor dansa în trei locuri din Timișoara, într-un flashmob de West Coast Swing

La finalul acestei săptămâni, la Timișoara va avea loc un eveniment… dansant… Zeci de participanți vor dansa în trei locuri din urbea de pe Bega.

Sâmbătă, 1 septembrie, la ora 17, în Parcul Alpinet, zeci de dansatori vor interpreta o coregrafie de West Coast Swing pe melodia “Off to see the world” de Lukas Graham, iar de de la ora 17.30, aceștia se vor afla pe Platoul Bega, în fața ceasului floral, pentru ca de la ora 18 să aibă loc un ultim dans în Piața Sf. Gheorghe. Evenimentul de la Timișoara este organizat de reprezentanții Școlii de dans “SwinginSteps”.

În 1 septembrie se va dansa în peste 180 de orașe din întreaga lume printre care Paris, Tokyo, Londra, Hamburg, Brisbane, Tel Aviv, Viena, Buenos Aires, iar în România în Timișoara, Arad, Cluj și București.

West Coast Swing își are rădăcinile în Lindy Hop și este un stil de dans contemporan care se dansează în pereche pe ritmuri foarte diverse: Jazz, Blues, R&B, Cha-cha, Salsa, Dubstep.

Comentarii

comentarii