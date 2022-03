Zeci de percheziții la membrii unei rețele specializate în clonarea cardurilor, care a acționat în Belgia. Au fost ridicate pistoale, droguri, carduri și bani

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiterii de politie judiciara ai Serviciului de Investigare Financiara a Grupurilor de Criminalitate Organizata din cadrul Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate au coordonat, astazi, efectuarea de catre structurile de combatere a criminalitatii organizate din cadrul tuturor brigazilor de combatere a criminalitatii organizate a 26 de perchezitii domiciliare si punerea in aplicare a 51 mandate de aducere.

Activitatile au fost desfasurate in baza a 5 ordine europene de ancheta emise de autoritatile judiciare din Belgia, intr-o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, frauda informatica, efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, accesul ilegal la un sistem informatic, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice si spalare a banilor.

Activitatea a facut parte din cadrul unei actiuni operative, desfasurate simultan pe teritoriul a 7 state europene si priveste cercetarile ce se efectueaza in 3 cauze penale instrumentate de autoritatile judiciare din Belgia, cu un prejudiciu estimat de 400.000 de euro.

In fapt, autoritatile judiciare din Belgia vizeaza o activitate infractionala constand in fraude cu carduri de alimentare cu carburant inceputa in anul 2018 si continuata pana in luna martie 2022.

Suspectii, de origine romana, foloseau ca mod de operare, diverse tehnici de skimming, cum ar fi montarea de dispozitive pe pompele de carburant din statiile PECO, pentru a obtine datele electronice continute pe banda magnetica a cardurilor originale de combustibil si a codurilor PIN ale acestora. Cu datele electronice obtinute clonau acele carduri, detinand astfel carduri de combustibil false care le permiteau sa cumpere combustibil in mod fraudulos.

Potrivit normelor belgiene, toate camioanele care circula pe drumurile publice sunt obligate se fie dotate la bord cu un On Board Unit (OBU), care este intotdeauna pornit si care factureaza doar kilometri parcursi pe drumurile cu plata. Cardurile de combustibil false au fost folosite pentru a incarca bani pe dispozitivul belgian de raportare a taxelor rutiere.

Ulterior, folosind dispozitivul de raportare a taxei rutiere (OBU), suma incarcata pe dispozitiv, dar necheltuita efectiv cu taxa de drum, era rambursata in conturile bancare aflate sub controlul persoanelor implicate in activitatea infractionala.

Perchezitiile domiciliare au fost efectuate de catre B.C.C.O. Cluj-Napoca (9), B.C.C.O. Bacau (6), B.C.C.O. Timisoara (2), B.C.C.O. Oradea (2), B.C.C.O. Iasi (2), B.C.C.O. Pitesti (2), B.C.C.O. Bucuresti (2) si B.C.C.O. Craiova (1).

In urma perchezitiilor domiciliare efectuate au fost descoperite si ridicate 2 portofele fizice de moneda virtuala, 26 telefoane mobile, 27 unitati de stocare, 7 laptopuri,1 tableta, 21 OBU (On Board Unit), 52 de carduri din plastic prevazute cu banda magnetica,un card alb fara banda magnetica, 76 carduri bancare, 30 grame substanta vegetala de culoare brun maronie susceptibila de a fi canabis, 4 pistoale din care unul cu bile din plastic (airsoft) si trei cu bile de cauciuc, precum si sumele de 134.100 lei, 12.420 euro, 100 dolari canadieni si 2.100 lire sterline.

Persoanele fata de care au fost emise mandate de aducere vor fi conduse la sediul unitatilor de politie in vederea audierii si continuarii cercetarilor.

In cadrul actiunii au fost puse in aplicare 7 mandate europene de arestare (dintre cele 8 mandate europene transmise in vederea punerii in executare).

De asemenea, a fost emis si pus in aplicare un ordin european de indisponibilizare prin care s-a dispus instituirea masurii sechestrului asigurator asupra bunurilor a 21 de persoane fizice si juridice, precum si asupra a 90 de conturi bancare, pana la concurenta sumei reprezentand prejudiciul cauzat.

Actiunea a beneficiat de sprijinul EUROJUST.

Activitatile au fost efectuate cu sprijinul politistilor din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate, din cadrul structurilor de investigatii criminale, criminalistica, interventie rapida si jandarmi. La activitatile desfasurate de catre B.C.C.O. Bacau si B.C.C.O. Cluj au asistat si ofiteri de politie din Belgia.

Sursa: impactpress.ro

