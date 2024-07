Zeci de tone de gunoaie, descoperite pe șantierul viitorului stadion din Calea Buziașului

Stadionul ”lego” din Calea Buziașului se construiește cu fonduri de la bugetul local în valoare de 115 milioane de lei. Deșeurile descoperite pe șantierul stadionului de pe Calea Buziașului din Timișoara sunt sortate cu mașini speciale și transportate la Arad.

Muncitorii au scos la suprafață până acum peste 70 de tone de gunoi, de la resturi menajere până la materiale din construcții și industriale.

“În primă fază, n-am mai întâlnit așa ceva, le-am depozitat pe suprafața de joc și am făcut o procedură. Am adus două stații de sortare, o să sortăm și ce rezultă, plasticul, gunoiul efectiv o să-l transportăm la FCC Arad, cu ei avem contract de depozitare. Undeva la 20% din săpătură ar fi gunoi. Am cărat vreo zece mașini până acum, însemnând 150 – 200 mc. O să mai fie încă probabil 20-30-40 de mașini”, a declarat șeful de șantier, Cosmin Boloș, pentru Radio Timișoara.

Șeful de șantier al lucrării a mai declarat că descoperirea gunoaielor atrage costuri suplimentare care se încadrează în sumele prevăzute pentru cheltuieli neprevăzute.

Arena “Eroii Timișoarei” de pe Calea Buziașului, va ocupa o suprafață de peste 10.000 metri pătrați și va avea 10.101 locuri pentru spectatori.

