Zilele Carierei 2020 online, la UPT. Programul

În perioada 13 – 15 mai, Universitatea Politehnica Timișoara va desfășura „Zilele Carierei – online 2020”, eveniment ajuns la cea de-a XVI-a ediție, dar prima în mediul virtual, organizat de UPT, prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Lucian Ronkov, UPT, a explicat că astfel companii de renume din vestul țării își dau întâlnire cu studenții și absolvenții UPT în mediul online, iar prin intermediul conferințelor vor răspunde la toate întrebările acestora.

Toți cei interesați pot verifica ofertele de carieră disponibile (joburi, internship-uri, proiecte, sprijin pentru realizarea lucrărilor de licență) pe site-ul dedicat, www.cariere.upt.ro.

De asemenea pot participa, online, la conferințele susținute de unii dintre cei mai mari angajatori din zonă, datele de conectare fiind disponibile pe zilelecarierei.upt.ro. Conferințele sunt programate după cum urmează:

13 mai 2020 – ora 13:00 – Nokia – Shaping your future career with 5G speed;

14 mai 2020 – ora 11:00 – Huf – next level in the automotive industry;

14 mai 2020 – ora 14:00 – Dalli Group – Intership Process Engineer – cum începi o carieră de succes în Dalli Group;

15 mai 2020 – ora 13:00 – Conferință susținută de specialiștii de la Accenture.

Pe lângă informațiile de ultimă oră privind piața muncii, studenții și absolvenții își vor putea depune online și CV-urile la companiile dorite.

