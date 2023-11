Zilele Facultății de Științe ale Comunicării a UPT. Invitată special, Excelența Sa Regina Lochner, consulul Germaniei

Marți, 21 noiembrie 2023, la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica a avut loc workshop-ul Translation as a bridge between languages and disciplines.

Lect. univ. dr. Ana-Maria Dascălu-Romițan, din cadrul Departamentului de Comunicare și Limbi străine, președinta Societății Culturale Româno-Germane din Timișoara și coordonatoarea manifestării, a explicat că atelierul s-a adresat studenților de la Facultatea de Științe ale Comunicării a UPT (specializarea Traducere si interpretare) și și-a propus să abordeze diferite aspecte ale traducerii, de la condiția și rolul traducătorului în domeniul politic și cultural până la receptarea procesului de traducere cu un puternic caracter interdisciplinar.

Scopul workshop-ului a fost de a-i familiariza pe studenți cu importanța limbilor străine, cu aptitudinile și competențele unui traducător, precum și cu rolul traducătorilor în domeniul politic.

Invitații speciali ai workshop-ului au fost Excelența Sa doamna Regina Lochner, consul al Republicii Federale Germania la Timișoara și doamna Corina Dan (Consulatul Germaniei la Timișoara, https://rumaenien.diplo.de/ro- ro/vertretungen/ generalkonsulat2

La eveniment au participat studenți din anul I, II și III, precum și studenți de la Liga FSC ( https://ligafsc.com/ ), cea mai tânără ligă a Universității Politehnica Timișoara.

Evenimentul a fost coordonat de lect. univ. dr. Ana-Maria Dascălu-Romițan (Departamentul de Comunicare și Limbi străine, președinte a Societății Culturale Româno-Germane din Timișoara) și organizat în cadrul Zilelor Facultății de Științe ale Comunicării (ediția a VIII-a), în colaborare cu Consulatul Republicii Federale Germania la Timișoara și cu Societatea Culturală Româno-Germană din Timișoara.

Manifestarea s-a desfășurat în contextul aniversării a 30 de ani de existenţă a specializărilor din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării a Universității Politehnica Timișoara, marcând totodată, strânsa colaborare dintre facultate și instituțiile partenere.

