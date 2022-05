Zilele OncoHelp, cel mai important eveniment oncologic din vestul României

Oradea devine în acest sfârșit de săptămână cel mai important punct de pe harta oncologiei din vestul țării. Peste 100 de specialiști în patologia uneia dintre cele mai grave maladii dezbat, timp de trei zile, teme legate de diagnosticul și tratamentul diferitelor forme de cancer. Ajunsă la cea de-a VII-a ediție, manifestarea Zilele OncoHelp reprezintă cel mai important eveniment științific regional dedicat unei boli care, potrivit statisticilor, în 2020, în România, a provocat peste 50.000 de decese. Mai mult, au fost înregistrate aproape 95.000 de noi cazuri de cancer, cu o mortalitate globală națională de 283 de decese la 100.000 de locuitori.

“Din păcate, constatăm o tendință de creștere a numărului cazurilor de cancer. Motivele sunt multiple, plecând de la pandemia de COVID-19 și imposibilitatea sau uneori rezerva de a merge la spital timp de aproape doi ani pentru depistarea unui neoplasm, și trebuie spus că am tras, încă de acum mai bine de un an, un semnal de alarmă în acest sens, și până la deficiențele existente în tratamentul bolii. Diagnosticarea târzie și amânarea tratamentelor au dus, practic, la o creștere accentuată a numărului de cazuri în ultimii doi ani”, spune prof. dr. Șerban Negru – președinte Asociația OncoHelp Timișoara.

“Managementul Multidisciplinar al Patologiei Oncologice – Noutăți în diagnostic și tratament” este tema din acest an a Zilelor OncoHelp. Evenimentul este dedicat în principal medicilor oncologi, dar printre participanți se numără și radiologi, hematologi, radioterapeuți, precum și chirurgi, anatomopatologi, psihologi clinicieni și medici cu specialități conexe. De altfel, este pentru a doua oară când, în cadrul acestei conferințe, există o secțiune dedicată hematologiei.“De fiecare dată, în cadrul Zilelor OncoHelp, am discutat despre cele mai noi ghiduri de tratament și protocoale în domeniul oncologiei. Dezbatem și cele mai noi studii în domeniul cancerului și vreau să amintesc aici că noi, în calitate de spital universitar, avem în derulare mai multe studii clinice de faza 2, 3 și 4, care permit administrarea unor tratamente aflate în fazele finale de aprobare de către Agenția Europeană a Medicamentului dar la care nu avem încă acces gratuit. Cu alte cuvinte, suntem mult în față, iar această reuniune a oncologilor din vestul țării este un bun prilej pentru a le prezenta colegilor experiența noastră. De asemenea, vom discuta despre noutățile legislative, dar și despre programele naționale din domeniul oncologic. Vom încerca să identificăm ce modificări ar trebui făcute în cadrul acestor programe în folosul pacientului. În cele 3 zile de conferință vom avea și prezentări de produse, a unor medicamente noi, dar și a unor terapii farmaceutice de ultima generație pentru pacienții cu cancer”, spune prof. dr. Șerban Negru – președinte Asociația OncoHelp Timișoara.

