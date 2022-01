Ziua culturii naționale 2022, marcată la statuia lui Eminescu din centrul Timișoarei

Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, Ziua culturii naționale și Ziua lui Eminescu au fost sărbătorite cu mare entuziasm, la statuia poetului național, de lângă Filarmonica Banatul Timișoara, din centrul orașului.

În fundal răsuna o muzică emoționantă interpretată de regretații artiști Doina și Ioan Aldea Teodorovici despre Eminescu, iar cei prezenți purtau tablouri cu portretul poetului nepereche în mâini.

Au participat profesori universitari, scriitori, elevi, politicieni, oameni de afaceri și simpli cetățeni dornici de a fi prezenți la o asemenea importantă manifestare ce are loc o dată pe an, în 15 ianuarie.

Invitată a fost și rotariana, Victoria Duran, din Republica Moldova, care a declarat: “Ziua lui Eminescu este o manifestare deosebită organizată an de an de doamna eurodeputată Maria Grapini. Mă bucur că am fost și eu invitată să fiu prezentă aici. Sunt sigură că acest eveniment trebuie susținut și dezvoltat.

Trebuie să îl sărbătorim pe Mihai Eminescu cu care am crescut și ne-am format și care sper să dăinuie în continuare, iar cele două popoare să se reintregească și să formeze iarăși un singur popor român”.

Prezente au fost și Doina Popa, fosta directoare a Art Media și prof.univ.dr Viorica Bălteanu. De asemenea, cu acest prilej, Mircea Preunca a citit un fragment de proză scris de Eminescu, iar Ștefan, un elev, a citit poezia Rugăciune de Eminescu.

Prof.univ.dr. Adrian Dinu Rachieru a spus în discursul său: “Suprapunerea Zilei naționale a culturii cu Ziua lui Eminescu nu cred că e o decizie inspirată. Eminescu trece în plan secund din păcate. Și eu am dubii că soluția aceasta a fost una fericită.

Indiferent de situație, este bine să nu uităm că pulsul natural al națiunii bate în fiecare zi, iar de opera lui Eminescu trebuie să ne apropiem întotdeauna oriunde și oricând, dar el continuă să rămână o problemă a culturii române așa cum spunea academicianul Dimitrie Vatamaniuc.

Sigur că Eminescu rămâne un autor controversat. E foarte bine că așa stau lucrurile. Doar supus mereu în discutie atacat și apărat el își salvează o posteritate vie și mereu actuală. În permanență se va discuta de opera lui cu argumente pro și contra.

Nu e bine să fie jugulate asemenea discuții critice. Marea dramă ar fi ca noile generații să se despartă de Eminescu necitindu-l. Este o problemă cumplită în video- cultură. O soluție trebuie găsită, fiindcă e o pagubă uluitoare sa ignorăm oaza de înțelepciune și seninătate a operei lui Mihai Eminescu”.

Prof.univ.dr Ioan Mărin Almăjan, scriitor, a declarat: “Împărtășesc opinia că nu este inspirată decizia autorităților de a suprapune Ziua națională a culturii cu Ziua lui Eminescu, în 15 ianuarie.

Pe de altă parte, în vremurile acestei democrații glorioase, ideile dușmănoase la adresa acestui mare reprezentant al poporului român sunt la mare căutare.

Eminescu este contestat, iar celebra poezie intitulată Doina este considerată șovină, iar autorul, un poet dușmănos altor neamuri. Asemenea invective care nu își au locul in cazul lui au fost reluate din trecut.

O minte genială ca a lui Eminescu nu putea fi ca o minte a unui om redus care dușmănește alte neamuri.

Totuși, Eminescu a simțit ca un bun român care sunt potrivniciile la adresa românilor, acei dușmani care au încercat să stoarcă poporul de substanță, de putere și să il aducă în stare de supunere, de sclavie. Ei, împotriva acestora este îndreptată poezia Doina”.

De asemenea, Maria Grapini, inițiatoarea și organizatoarea evenimentului, alături de umaniști, a spus:

“Simt că Eminescu nu este prețuit așa cum ar trebui. Se suprapune Ziua națională a culturii cu Ziua lui Eminescu, dar nu cred că e bine, fiindcă poetul național este plasat pe loc secund. Trebuie să înțelegem că numai prin valori România poate rezista în provocările globalismului, iar Eminescu este o extraordinară valoare și un ambasador al României la nivel global”.

În încheiere, Ion Ciama, președintele Asociației Cultural Patriotice Avram Iancu Timișoara, a adăugat:

” A vorbi despre o personalitatea complexă a lui Eminescu este foarte dificil. Poetul nostru național este greu de înțeles. El a fost realist și visător, a fost demiurg și pământean, a iubit cu patimă, dar a și urât pe cine merita.

De aceea este greu să fie definit și introdus în tipare. Mă bucur că ne-am adunat la statuia lui Eminescu, de Ziua culturii naționale să marcăm Ziua lui Eminescu, fiindcă un popor care nu își cinstește moșii și strămoșii, eroii și martirii, care nu are cultul valorilor este este sortit pierii”.

