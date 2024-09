Ziua de Curățenie Națională! Voluntarii se pot înscrie pe platforma Let’s Do It, Romania!

Let’s Do It, Romania! organizează sâmbătă, 21 septembrie 2024, Ziua de Curățenie Națională, cea mai mare acțiune de acest gen, care contribuie direct la schimbarea pe care ne-o dorim cu toții. Este ziua în care se face curățenie în toată țara, dar și în alte 191 de țări care au aceeași misiune: o lume cu mai puține deșeuri. Cei care doresc să participe la această acțiune națională de curățenie se pot înscrie pe platforma Let’s Do It, Romania!: https://membership.letsdoitromania.ro. „Organizatorii pun la dispoziție saci menajeri și mănuși. Fiecare gest de bine, fiecare acțiune proactivă schimbă comunitatea, societatea, țara în care locuim. Te invit să ne fii alături!”, spune Alexandru Szilagy, coordonator Let’s Do It, Romania! pe județul Timiș, care poate fi contact prin telefon, la numărul 0722.592.364 sau prin email: alex.szilagy@letsdoitromania.ro

