Ziua Europeană a Sportului Școlar 2021, cu sprijinul Comisiei Europene, la Timișoara

Federația Română Sportul pentru Toți, cu cofinanțarea Comisiei Europene prin Programul Erasmus+, a dezvoltat și în România, la Timișoara, acțiunea Ziua Europeană a Sportului Școlar 2021.

Acțiunea se desfășoară în ultima zi de vineri din luna septembrie, iar anul acesta evenimentul a avut loc în 24 septembrie 2021, fiind parte a conceptului #BeActive al Uniunii Europene, în cadrul Săptămânii Europene a Sportului 23-30.09.2021.

Doamnele profesoare Daniela Brânzei, Dochia Hrebenaci și Diana Stein, de la Școala nr. 2 Timișoara, au explicat că,sub sloganul „GETTING SCHOOLS ON THE MOVE” – Să punem școlile în mișcare! Ziua Europeană a Sportului Școlar a implicat în acest an peste 500 de școli și grădinițe din România.

În 24 septembrie, preșcolarii din Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 Timișoara, împreună cu colegii lor mai mari din Școala Gimnazială nr. 2 din Timișoara (din toate cele trei locații ale unității școlare) au fost activi, s-au mișcat, au alergat, au sărit, au dansat, au adus voie bună tuturor celor din jur.

Preșcolarii, chiar și cei mai mici, au aflat că prin mișcare, prin joc și activitate sportivă organismul devine mai rezistent și mai puternic.

Coordonatoarea ciclului preșcolar Grădinița cu Program Prelungit nr. 29 Timișoara: profesoara pentru învățământul preșcolar, Diana Stein, a declarat: „O mulțime de cercetări arată că a fi activ face ca elevii să fie mai sănătoși și să învețe mai bine în clasă. Spiritul școlar se îmbunătățește și cu sporturi de echipă distractive și incluzive.”

De asemenea, coordonatoarea ciclului primar Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara: profesoara pentru învățământul primar, Dochia Hrebenaci, a spus: „Cum ar fi ca orice copil, elev sau preșcolar, să fie activ în școală sau grădiniță? Toți elevii noștri s-au mobilizat pentru a realiza cele 120 de minute #BeActive ale proiectului.”

Elevii din ciclul primar și ciclul gimnazial au participat la trasee aplicative care le-au solicitat abilitățile motrice, dar și la un flash-mob organizat în curtea școlii.

Coordonatoarea ciclului gimnazial Școala Gimnazială nr. 2 Timișoara: profesoara de educație fizică și sport, Daniela Brînzei, a adăugat: „Anul acesta, pe lângă activitățile sportive există și o secțiune legată de Promovarea spațiilor exterioare școlii, venind ca o completare a recomandării privind o viață activă.”

Prof. Oana Pentea, directorul Școlii nr. 2 Timișoara, a concluzionat: „Școala noastră s-a alăturat acestui proiect deoarece ne dorim să creăm distracție și plăcere prin activitatea fizică pentru elevii noștri, să promovăm sănătatea și bunăstarea pentru învățarea pe tot parcursul vieții, să încurajăm incluziunea socială și să dezvoltăm competența socială în rândul elevilor.”

