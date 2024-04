Ziua Europei, cu DJ Sonique, Nico și Cezar Ouatu, în Piața Victoriei

O veste incitantă vine, în această primăvară, pentru iubitorii muzicii dance din Timișoara.

Joi, 9 mai, în Piața Victoriei din Timișoara, cu începere de la ora 18:00, va avea loc un spectacol extraordinar ai cărui invitați sunt Corala „Contrast”, orchestra simfonică „Lira” și orchestra Ansamblului „Timișul”, cu soliștii Nico și Cezar Ouatu, urmați de invitatul special al serii, nimeni alta decât faimoasa artistă DJ Sonique, nume iconic în industria muzicală, care aduce în orașul nostru energia sa pozitivă și talentul său incontestabil.

Evenimentul face parte dintr-o serie de manifestări organizate în întreaga Europă cu ocazia Zilei Europei, marcând valorile și diversitatea culturală care definesc continentul nostru. Astfel, vom celebra, prin muzică, unitatea în diversitate și vom aduce împreună comunități din diferite colțuri ale lumii, într-o atmosferă de armonie și bucurie.

Sonia Clarke, cunoscută sub numele de scenă Sonique, este o compozitoare și DJ britanică, fiind cunoscută mai ales pentru contribuția sa semnificativă la dezvoltarea genului dance. Născută pe 21 iunie 1968 în Crouch End, Londra, Sonique a intrat în lumina reflectoarelor la sfârșitul anilor ’80, ca membră a trupei dance S’Express. Deși colaborarea cu S’Express a adus un album de studio, succesul major a venit odată cu cariera solo, lansată la începutul anilor 2000.

Cu o carieră de succes, ce se întinde pe parcursul mai multor decenii, ea a captivat inimile ascultătorilor din întreaga lume cu vocea sa puternică și cu hiturile sale, devenite imnuri ale unei întregi generații.

Piesa sa emblematică „It Feels So Good” a rămas pe primele poziții în clasamentele muzicale și a definit sunetul anilor ’90, devenind unul dintre cele mai cunoscute și iubite cântece ale vremii. De atunci, Sonique a continuat să cucerească publicul cu piese precum „Sky”, „Alive” și „Can’t Make Up My Mind”, demonstrându-și versatilitatea și talentul incontestabil în industria muzicală.

Cu o prezență scenică carismatică și o energie contagioasă, DJ Sonique promite să ofere publicului din Timișoara o experiență muzicală de excepție. Concertul său va fi o călătorie captivantă prin sunetele dance, pop și house, oferind o atmosferă incendiară și plină de viață în Piața Victoriei.

Concertul DJ Sonique va fi precedat de un recital al Coralei Contrast și de un concert extraordinar al orchestrei „Lira” și orchestrei Ansamblului „Timișul”, într-un minunat dialog, ca o călătorie de neuitat prin muzica europeană.

Dirijor Corala „Contrast”: Vasile Bădescu. Dirijor orchestra simfonică „Lira”: Radu Popa. Dirijor orchestra Ansamblului „Timișul”: Deian Galetin

Nico

Câștigătoare a numeroase premii, obținute la festivaluri de muzică naționale și internaționale: două premii la Festivalul „Mamaia”, trofeul Festivalului Internațional „Voice of Asia” din Kazakhstan, locul II, la Festivalul Internațional „Cerbul de Aur”. Reprezentantă a României în finala Eurovision 2008, Nico este prezentă, de 20 de ani, în industria muzicală națională, cu cinci albume de studio, mai mult de 30 de extrase single și colaborări cu artiști renumiți, precum BUG Mafia, Ștefan Bănică Jr., Connect-R, Vlad Miriță, Theo Rose, Pepe sau Luminița Anghel.

Cezar Ouatu

Absolvent al prestigiosului Conservator „Giuseppe Verdi” la clasa de canto a profesoarei Margaret Hayward, Cezar Ouatu s-a impus imediat ca fiind unul dintre cei mai buni contratenori ai generației sale. Este câștigător al Mareliu Premiu, la Competizione dell’Opera (Dresda) și al Premiului pentru cel mai bun contratenor, la concursul „Francisco Viñas”, de la Barcelona.

A debutat în rolul principal din opera „Il Crociato in Egitto”, la Grand Teatro La Fenice din Veneția, sub bagheta dirijorului Emmanuel Villaume. De atunci, are peste 50 de roluri interpretate pe cele mai mari scene din Europa, alături de orchestre importante.

În prezent solist al Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiesti, Cezar Ouatu susține, de mic, numeroase concerte și recitaluri pe această scenă, alături de tatăl său, Florian Ștefan Ouatu, flautist și profesor de flaut la Academia Mozarteum, din Salzburg.

Binecunoscut publicului larg prin apariția sa originală la Eurovision, ca reprezentant al României, în 2013, dar și prin cea de la emisiunea de divertisment „Te cunosc de undeva”, Cezar Ouatu este un pionier pop-opera în România, cu concerte în toată țara și în străinătate, unde a fost apreciat de nume importante din industria muzicală internațională: Robbie Williams, Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu, Simon Cowell ș.a.

Producător muzical și fondator al Festivalului Internațional de Canto „Cezar Ouatu” (FICCO), ce se ocupă de promovarea tinerelor talente, este, contratenorul român este, de asemenea, fondator, regizor și manager al primei trupe vocale de comedie din România, „The free tenors”.

Tot cu ocazia Zilei Europei, în perioada 8-10 mai, vor avea loc, în școli, mai multe acțiuni dedicate ideii europene.

8-10 mai 2024

CĂLĂTOR PRINTRE STELE

Regia: Mirela Puia. Cu: Adrian Jivan, Diana Nițu-Chioariu, Matei Chioariu, Marin Lupanciuc

Spectacol imaginat sub forma unei călătorii amuzante, pe care personajele, reprezentând categorii sociale diferite – de la studentul hipster, la cuplul tânăr și pretențios – o fac în țările europene. O călătorie plină de umor, care dezvăluie publicului informații interesante despre țările Uniunii Europene, precum și fragmente din muzica specifică a acestora. Producție a Casei de Cultură, a cărei premieră a avut loc în mai 2022.

9 mai 2024, ora 10:00, Muzeul Satului Bănățean

CROSUL EUROPEI

Sub egida „Dă o tură pentru Cultură!” se desfășoară, și în acest an, Crosul Europei.

Startul se va da luni, 9 mai, la ora 10:30, la Muzeul Satului, iar premierea câștigătorilor, la ora 12:30.

Înscrieri până vineri, 5 mai, pe link-ul https://forms.gle/RYu9VBgtpr38VZaC8

Comentarii

comentarii