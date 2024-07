Ziua Județului Timiș a fost aniversată la Consiliului Județean

Timp de mai multe zile, la Timișoara sunt programate mai multe evenimente prin care se sărbătorește Ziua Județului Timiș. Pe 28 iulie, în orașul de pe Bega era instalat primul prefect al administrației românești, în persoana lui Aurel Cosma. În cinstea evenimentului, la Palatul Administrativ a avut loc o ședință festivă a Consiliului Județean Timiș.

Mai mulți reprezentanți ai instituțiilor din județ, ai bisericii, foști conducători ai consiliului județean, cu toții au participat la momentul festiv.

”Este un moment de a privi în urmă cu recunoștință să vedem unde am ajuns, cât am performat. Am crescut mult în acești 105 ani, Timișul fiind unul dintre cele mai dezvoltate județe din România, cu o calitate ridicată a vieții pe care dorim să o perpetuăm, să consolidăm această tendință pozitivă. Transmit timișenilor un mesaj de încredere în forțele proprii, de stabilire a unor ținte înalte pentru că avem capacitatea și potențialul de a le atinge. Le doresc să fim uniți în atingerea acestor deziderate și, sigur, mă gândesc cu optimism la viitor la ceea ce ne așteaptă și la toate încercările din anii următori. Nu în ultimul rând, faptul că suntem un magnet de creiere, așa cum a fost și pe vremea comunistă, cu valurile acelea de migrații din interiorul României către Timișoara. Același lucru se întâmplă și acum. Asta o datorăm în primul rând mediului universitar, care este unul performant și care sper să se adapteze și în continuare la cerințele, necesitățile în continuă schimbare ale pieței forței de muncă”, a declarat Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, în deschiderea ceremoniei.

Primăria Timișoara a fost reprezentată la eveniment de viceprimarul Ruben Lațcău, care a vorbit despre rolul de lider al regiunii și al României, pe care le au Timișul și Timișoara.

”Este foarte clar că regiunea de vest este regiunea cea mai dezvoltată în afară de București, a României. Și atunci este o întrebare pe care vreau să mi-o pun și sunt lucruri la care aș vrea să ne gândim. Care este rolul nostru și menirea noastră în contextul acesta, ca Timiș, ca Timișoara, este doar de a deveni dezvoltați, de a continua să fim nemulțumiți și frustrați că nu suntem respectați, valorificați și ascultați pe măsura contribuției noastre în primul național? Rolul nostru cred că este unul de lider, regional ș regional. Va trebui ca noi să înțelegem acest rol al nostru de lider în România, de lider în regiune, de lider în euro-regiune și să începem să construim un spațiu bănățean, nu un spațiu fizic și geografic, nu granița, nu steagul. Banatul și centrul Timișoara sunt spațiul material al principiilor, al valorilor, al dezvoltării economice, sau de principii liberale atât în drepturile civice, cât și în drepturile economice. Menirea Timișoarei, a Timișului și a Banatuilui trebuie să fie una de lider intelectual, de lider economic și cel de lider a României”, a spus Lațcău.

Subprefectul de Timiș, Ovidiu Drăgănescu a ținut să amintească celor prezenți că Ziua Timișului se sărbătorește când a fost instalat la Timișoara primul prefect român.

”Județul Timiș este cel mai performant județ din punct de vedere economic al țării. Și mă refer în principal la vârful performanței economice, exporturile pe care le reușește fiecare județ. Astfel, anul trecut, România a exportat de 93 de miliarde de euro, iar mai mult de 10%, aproape 9,4 miliarde, exportă județul Timiș, în comparație cu alte județe, culmea cum e Clujul, de exemplu, care a exportat de 2,8 miliarde. Ar trebui ca și clasa politică de la București să respecte județul Timiș și să se uite pe aceste cifre, să-și dea seama de unde vine forța economică a României, în principal, și să-și schimbe optica. Din păcate, optica întotdeauna a fost că Timișul este un județ bogat și vă descurcați singuri, nu mai este nevoie și de finanțări de la bugetul central…”, a spus subprefectul Ovidiu Drăgănescu.

