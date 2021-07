Ziua Județului Timiș, sărbătorită în cadrul unei ședințe festive a Consiliului Județean. Doi dintre foștii președinți, Viorel Coifan și Titu Bojin, au primit câte o plachetă specială

În cadrul evenimentelor speciale, dedicate Zilelor Județului, miercuri a avut loc și o ședință festivă a Consiliului Județean Timiș. Momentul a presupus purtarea de discuții despre semnificația istorică a zilei, cu alocuțiuni ale conducerii consiliului județean, cât și ale invitaților.

La întâlnire au participat primarul municipiului Timișoarei, Dominic Fritz, prefectul județului, Zoltan Nemeth, părintele Vicar Eparhial, Ionel Popescu. De asemenea, cu această ocazie s-au înmânat plachete aniversare foștilor președinți ai Consiliului.

”Profit de atmosfera specială a acestei ședințe și vreau să fac trecerea în timp, acum 102 ani, atunci când momentul primului pas al administrației românești în județul Timiș Torontal a însemnat și prima piatră de temelie a administrației județene românești. 28 iulie marchează aniversarea noastră a tuturor locuitorilor acestui județ”, a spus Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș.

”Sărbătorim astăzi Ziua Județului, unul de care putem fi mândri pentru că e unul dntre cele mai dezvoltate din țară. Începutul administrației județului a început cu instalarea primului prefect de Timiș, Aurel Cosma. Încă și în zilele noastre rămâne județul cu cea mai mare întindere din țară. Județul Timiș nu e doar exemplu de dezvoltare economică, ci și de conviețuire interetnică. Conviețuiesc în acest județ diferitele popoare care și-au adus contribuția la dezvoltarea acestui județ. Este o mândrie să afirmăm să suntem timișeni”, a spus și prefectul de Timiș, Zoltan Nemeth.

Acțiunile organizate cu ocazia Zile Județului Timișului vor continua în această seară cu o recepție oficială oferită la Muzeul Național de Artă, un spectacol al teatrului Merlin, pe scena din Piața Unirii, urmat de concertele celor de la The Other You și The Mono Jacks.

Doi dintre foștii președinți ai Consiliului Județean, Viorel Coifan și Titu Bojin au primit câte o plachetă specială.

„Am participat la întărirea rolului administrației publice în județul Timiș. Pentru mine a fost o onoare și un privilegiu să fiu primul președinte al Consiliului Județean Timiș, înainte am fost subprefect, și să parcurg două mandate în această funcție. În momentul în care am ajuns președintele CJT, primul lucru a fost să vedem care este locul nostru în noua configurație administrativă a țării. Timp de aproape un an, discuția între președinte și prefect era cine este succesorul primului secretar. După aceea, am avut în cap un lucru care este de maximă importanță: să particip la procesul de descentralizare reală a administrației în România. O bună administrație presupune legi bune și drepte, dar și oameni capabili, profesioniști care sunt funcționarii publici. Îndemnul meu este să vă gândiți tot timpul, în calitatea dumneavoastră de consilieri județeni, că reprezentați cetățenii, iar ceea ce veți face aici, în consiliu, veți face în numele cetățenilor.”, a spus Viorel Coifan.

