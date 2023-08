Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim! Ziua Limbii Române se sărbătorește în România și Republica Moldova la data de 31 august. Propunerea legislativă a fost inițiată în 2011. În expunerea de motive, inițiatorul precizează „importanța limbii române nu trebuie marginalizată de tendințele actuale către globalizare, deoarece limba română reprezintă fundamentul identității naționale, un punct deosebit de important pentru consolidarea unei societăți puternice și unite”.

Ziua Limbii Române poate fi sărbătorită de către autorităţile publice din România şi de către reprezentanţele diplomatice din străinătate, inclusiv de Institutele Culturale ale României sau de alte instituţii româneşti din străinătate, prin organizarea unor programe şi manifestări cultural-educative, cu caracter evocator sau ştiinţific. De asemenea, legea prevede ca în ziua de 31 august să fie arborat Drapelul României, iar Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune pot include în cadrul programelor lor manifestările dedicate acestei zile.

Ziua Limbii Române se sărbătoreşte în Republica Moldova începând din anul 1990. Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august ca sărbătoare naţională „Limba noastră cea română”, iar în 1994, denumirea sărbătorii a fost schimbată în „Limba noastră”. Cu toate acestea, sărbătoarea continuă să rămână cunoscută ca Zi a Limbii Române.

În anul 2011, mai multe asociaţii şi organizaţii româneşti din Serbia, Bulgaria, Ungaria şi Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august, zi în care în Republica Moldova este sărbătorită Ziua Limbii Române, să fie sărbătoare naţională a acestor comunităţi româneşti, urmând ca, începând cu anul 2012, ea să fie sărbătorită în toate aceste comunităţi. De asemenea, au solicitat şi celorlalte asociaţii şi organizaţii româneşti din întreaga lume să proclame ziua de 31 august ca Ziua Limbii Române şi să o serbeze ca atare – explică Arhivele Militare Naționale Române.

Jurnalistul de televiziune, timișoreanul, Dan Negru, atenționează:

”Suntem niște ipocriți toți ăștia care vorbim limba romană in public și o “felicităm” de ziua ei, azi! Eu o stâlcesc de multe ori, o vorbesc bolovănos, inexpresiv și sărăcăcios! Politicienii care o felicită azi o umilesc și ei pentru că n-o apără acolo unde e umilită, in Buceag, in Valea Timocului și in multe alte locuri.

Toti o batjocorim zilnic!

Așa cum unii încearcă să se lase de fumat, așa încerc eu să mă las de înjuraturi. Cuvintele sunt vii, străbat sufletul.

Încerc azi, de ziua limbii române, să nu înjur!

Măcar atât să facem azi!

“Folosirea urâtă a cuvintelor nu e doar o greşeală de limbă, ci şi un mod de a face rău sufletelor” credea Socrate demult.”

Comentarii

comentarii