Ziua Mondială a Teatrului 2021 la Timișoara

Compania de teatru independent Arte-Factum Timișoara va transmite mesajul de Ziua Mondială a Teatrului 2021 într-un performance cu scene din spectacolele sale, ce va fi difuzat online, în 27 martie 2021, de la ora 18 (https://www.facebook.com/BestOFTimisoara),

Evenimentul este realizat în coproducție de Arte-Factum cu Best of Timișoara. În 2021, Institutul Internațional de Teatru a invitat-o să scrie Mesajul de Ziua Mondială a Teatrului pe Helen Mirror, actriță de film, teatru și televiziune, iar starul britanic a ales să transmită un mesaj plin de optimism:

”(…)Splendida cultură a teatrului va dăinui câtă vreme va exista umanitatea pe pământ. Imboldul creativ al scriitorilor, designerilor, cântăreților, actorilor, muzicienilor, regizorilor nu va fi niciodată sufocat, iar în viitorul apropiat va înflori din nou, cu o nouă energie și o nouă înțelegere a lumii pe care o împărtășim cu toții. Abia aștept! ”.

La Timișoara, compania de teatru independent Arte-Factum propune o lectură a mesajului, în cadrul acestui performance.

”În urmă cu un an, exact un an, ne pregăteam pentru două lucruri importante: Ziua Mondială a Teatrului și să începem un nou sezon de Nocturnalii Arte-Factum indoor/outdoor. Pentru un singur lucru nu eram pregătiți: anul care a urmat. Între o zi și alta a Teatrului, am trăit cu toții Anul pandemiei, în care totul s-a oprit, prăbușit, suspendat, schimbat.

În 2020, am sărbătorit online Ziua Teatrului cu voi și a fost primul nostru performance virtual și primul în care am purtat măști antivirus, nu de teatru. Ziua Mondială a Teatrului ne găsește în 2021 tot în carantină, într-un perpetuu scenariu roșu în care, ca în celebrul monolog shakespearean, toți suntem actori” , declară regizorul Levente Kocsárdi.

Performance-ul de Ziua Mondială a Teatrului 2021 va cuprinde elemente din spectacolele independente Erendira &bună-sa/remix, Doctor Faustus theater-music și Dosztoievskij b@r.

Performerii evenimentului sunt Levente Kocsárdi, Oana Antonovici, Patricia Gavril, Roxana Orz, Marin Lupanciuc, Raoul Horn, Ioana Mărăscu, Sarolta Vass (mezzo, flaut) și Georgiana Rădulescu (vioară). Versiunea în limba română a Mesajului de Ziua Mondială a Teatrului: Simona Donici. Scenografie: Mihai Donici. Director de imagine: Bujor Popa.

