V-ați gândit vreodată că zona CET Sud a Timișoarei ar putea deveni o destinație pentru amatorii de evenimente muzicale și nu numai? Acest lucru e pe cale să se întâmple în următoarele luni, la inițiativa unor tineri antreprenori pasionați de spații neconvenționale, care pot căpăta o nouă viață.

Start-up-ul timișorean Organica pornește, în această perioadă, o colaborare cu societatea de termoficare Colterm, în vederea transformării unei părți din zona CET Sud într-un areal în care entertainmentul, în diversel lui forme, să fie la el acasă.

„Decizia de a deschide «porțile» unuia dintre turnurile de răcire de la CET Sud, pentru a deveni un centru de atracție culturală și artistică demonstrează angajamentul nostru de a găsi soluții inovative și de a sprijini inițiativele care promovează comunitatea locală, dincolo de desfășurarea activitătii noastre de bază, termia. Acest proiect nu doar că valorifică un spațiu neutilizat, dar contribuie și la imaginea unui oraș în continuă dezvoltare, care îmbrățișează atât tradiția, cât și inovația”, explică administratorul special al Colterm, Cristian Amza.

„Avem în vedere, pentru început, unul dintre cele două turnuri de răcire de la Colterm, pe care, din vedere, le știe toată lumea. Ce se știe mai puțin este că, deși construcția turnurilor a început în anii ‘70, acestea nu au fost terminate niciodată în vederea folosirii lor în scopul inițial. Planul nostru este, în această fază, să transformăm unul dintre turnuri într-un spațiu destinat audiției muzicale și instalațiilor vizuale complexe. Incinta va fi dotată cu sisteme audio și video foarte performante, coordonate de un sistem cu inteligență artificială, pentru a permite participanților o experiență inedită, cât mai imersiv posibil”, spune, la rândul lui, Cristian Gordan, unul dintre inițiatorii proiectului Organica.

Primele evenimente ar putea fi organizate în imediata vecinătate a turnurilor de răcire chiar spre finalul acestui an, cel târziu începutul anului viitor. Între timp, se lucrează la un proiect complex care are drept scop reparația turnului. Cei de la Organica sunt convinși că acest spațiu are potențialul să devină o adevărată atracție pentru amatorii de evenimente inedite.

