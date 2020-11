Zona Roșie Infecțioase – Casa Austria: prima linie în lupta cu COVID, de la Spitalul Județean Timișoara

“Părinții mei, după ce s-au simțit rău, i-am dus la Spitalul Județean din Timișoara, speriați și dezorientați au fost preluați foarte repede pentru a fi testați, deși simptomele arătau posibilitatea de a fi infectați cu virusul Covid-19. Tatăl meu era cel mai afectat având nivelul oxigenului 68 pe pulsoximetru. După o verificare și stabilizare a lor care a durat circa 2 ore au fost transferați în cadrul pavilionul Zonei Roșii Infecțioase – Casa Austria”, a explicat Dorin Rață – președintele Colegiului Pacienților – sucursala Timișoara.

Actualmente părinții sunt stabili și fac progrese în fiecare zi datorită echipei de profesioniști care îi veghează și au grijă că evoluția să se manifeste. Echipa Zonei roșii – Casă Austria este celula care face să funcționeze și să evolueze cu cazuri rezolvate zilnic împotriva acestui virus care ne macină.

Dorin Rață spune că este preocupat din fire de sănătatea comunității în care locuiește și a încercat să discute cu persoană care se ocupă de managementul acestei ”Zone roșii”. Astfel, el a întâlnit doi profesioniști care fac totul pentru a avea cele mai bune rezultate în lupta contra virusului Covid-19.

Cei doi medici sunt: directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, asist. univ. dr. Răul Pătrașcu, și medic șef lucrări dr. Adelina Mihăescu, medic primar nefrolog, coordonator Zona Roșie Infecțioase Casa Austria.

Rață i-a întrebat ce nevoi au, la fel cum a făcut-o și în cazul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, unde în prima fazei a pandemiei, el a reușit să strângă prin intermediul Colegiului Pacienților – sucursala Timișoara o suma frumoasă de bani care a fost donată către NGO-ul spitalului precum și mai multe produse de dezinfectat și echipamente necesare corpului medical din spital, iar în schimb Rață a primit recunoștință conducerii printr-o diplomă care îl onorează.

”Curios, din fire, am procedat la fel cu conducerea “Zonei Roșii – Casă Austria” care mi-au transmis un răspuns care mi-a tăiat răsuflarea și mi-a dat de gândit cât sunt de solicitați medicii din prima linie și acest lucru m-a obligat să reacționez printr-o campanie de suport moral față de ei.

Nevoia primară din acest spital este recunoștință noastră, a comunității timisene, față de ei, de medicii din linia 1.

Așadar va rog frumos pe această cale să ne unim și să le mulțumim pentru tot efortul pe care îl fac pentru noi prin dăruire abnegație, competență și umanias!” a transmis Dorin Rată – președintele Colegiului Pacienților – sucursala Timișoara.

Câteva cuvinte ale dr. Raul Pătrașcu, directorul Spitalului Județean Timișoara:

“Suntem recunoscători pentru gândurile minunate transmise de Colegiul Pacienților Timiș. În aceste vremuri grele, timp de 8 luni de zile personalul Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara a dat totul pentru pacienți.

Deși nu am fost spital suport până de curând, am tratat încontinuu cazuri grave de COVID-19, iar acum suntem în continuare, la propriu, în linia I, atât pentru formele medii/severe cât și pentru cazurile de terapie intensivă. Însă nicio clipă nu am neglijat ceilalți pacienți, ci din contra le-am acordat o grijă sporită pentru siguranță acestora.

Recunoașterea pacienților prin Colegiul Pacienților vine deci că o mângâiere pentru personalul nostru care a rezistat și rezistă, fără a ne plânge, de atâta timp, în ciuda stresului și a epuizării psihice și fizice. Va mulțumim, suntem aici pentru dumneavoastră. Dumnezeu să ne ajute și să ne dea tuturor sănătate!”

Câteva cuvinte ale doamnei medic coordonator al Zonei roșii:

”Personalul medical care lucrează în “linia întâi” a Spitalului Județean își da toată silința să ofere pacienților din Zona Roșie o îngrijire cât mai bună, atât pentru boală pentru care au fost internați cât și pentru complicațiile infecției cu virusul SARSCov2.

Pacienții noștri, cu patologie multiplă și simptome complexe, necesită îngrijiri mult mai elaborate, atât că și medicație cât și că nursing și psihoterapie. Pacienții sunt supravegheați 24 de ore din 24 de către medici și asistente aflați în permanentă în saloane sau pe secție, îmbrăcați în echipamente de protecție speciale, tocmai pentru a supraveghea mai bine bolnavii și a putea interveni în orice moment în caz de urgență medicală.

Personalul nostru, foarte bine pregătit, face parte din personalul secțiilor Spitalului Județean, detașați o perioada pentru a lucra în Zona Roșie, are nevoie de încurajare și ajutor din partea tuturor în lupta lor pentru a oferi șanse maxime de vindecare pacienților! Așteptăm și acceptăm cu bucurie voluntari care să învețe alături de noi cum să învingă COVID-ul, această boală ciudată și debilitantă.

Orice ajutor contează! Mai ales un gând bun și o rugăciune spusă în gând pentru cei din linia întâi!” a precizat doamna doctor SL Adelina Mihăescu, medic primar nefrolog, coordonator Zona Roșie Infecțioase Casă Austria Timișoara.

