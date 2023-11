100 de cărți poștale cu eroi anticomuniști, majoritatea necunoscuți, lansate de Poșta Română în Timișoara

Compania Națională Poșta Română a lansat și la Timișoara colecția unică de 100 de cărți poștale și 100 de NFT-uri cu figuri ale românilor care au opus rezistență regimului comunist, majoritatea fiind arestați.

92 de figuri aparțin unor disidenți necunoscuți până acum publicului și alcătuiesc colecția de cărți poștale, “Eroi anonimi”. Restul de opt reprezintă personalități marcante anticomuniste.

Atât cărțile poștale, cât și NFT-urile, sunt parte a campaniei “Demnitate și curaj” inițiată de Poșta Română, în parteneriat cu Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), Editura Humanitas, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI-București, și cu sprijinul Teatrului Național București.

“Tema abordată astăzi, rezistența anticomunistă, lupta anticomunistă, este o temă care nu e doar din istorie. Este despre ceea ce copiii noștri trebuie să învețe în fiecare zi. Nu se învață suficient despre acest subiect, trebuie să spunem că din păcate anumite lucruri încep să se uite, dar cred că asta este și un lucru bun. Pentru că de acum încolo istoricii vor putea analiza fără ură și fără părtinire tot ce s-a întâmplat în această jumătate de secol negru din istoria României”, a spus subprefectul Sorin Ionescu.

Campania, inspirată de anul Centenar Monica Lovinescu – 2023, își propune să îi omagieze și să îi promoveze pe românii care au îndrăznit să sfideze regimul comunist și să lupte pentru drepturile și convingerile lor, indiferent de consecințe.

“Compania Națională Poșta Română serbează Centenarul Monica Lovinescu, o sută de ani de la nașterea Monicăi Lovinescu, printr-o campanie de conștientizare și informare a tinerilor despre ce a însemnat comunismul în România și lupta împotriva comunismului. Încercăm să facem aceste evenimente pentru a informa tinerii despre impactul negativ pe care l-a avut comunismul asupra României, despre cum se comunica atunci, indiferent de clasa socială, oamenii erau revoltați și ascultau tot timpul știrile la Europa Liberă”, a spus Adrian Lulciuc, directorul regionalei Poșta Română Timișoara.

”Mai mult decât lăudabilă inițiativa Poștei Române de a promova oameni cu demnitate, onoare și curaj din vremea comunismului care ne-au transmis speranța și au menținut vie speranța în libertate și un trai demn. Proiectul, lansat concomitent în 8 orașe ale țării, onorează, în forma unor cartoline, figuri ale românilor care au opus rezistență regimului comunist, majoritatea trecuți prin iadul închisorilor comuniste. 92 de figuri aparțin unor disidenți necunoscuți, iar 8 reprezintă personalități marcante anticomuniste: Monica Lovinescu, Ecaterina Bălăcioiu, Virgil Ierunca, Dinu Pillat, Adriana Georgescu, Annie Bentoiu, Elisabeta Rizea, Anița Nandriș-Cudl.

Între eroii necunoscuți, eu cred că sunt și acei timișoreni care au însuflețit oamenii la Revoluție să strige „vrem democrație”, „jos comunismul” și „libertate”. Azi putem să gândim liber, să alegem ceea ce facem, unde mergem și ce vorbim datorită lor.

Din păcate, noi, în 34 ani de post-comunism, nu am reușit sa ne ridicam la înălțimea așteptărilor lor! Nu am reușit nici să înțelegem democrația reală, nici să acceptam disputa de idei, ba chiar nu am reușit să terminăm cu restituirea proprietăților, cu soluționarea dosarelor CNAS, să înțelegem nevoia dezvoltării capitalului adevărat. Din păcate, la nivelul clasei politice, acceptam în tăcere orice ni se spune, nu exprimăm cu tărie și demnitate ce gândim. Doar șușotim pe la uși ca nu ne convine.

Ceea ce am auzit și astăzi despre personalitatea excepțională a Monicăi Lovinescu mă face să reafirm din nou și crezul meu: să fim loiali principiilor și valorilor, nu unor persoane”, spune Cosmin Tabără, viceprimarul Timișoarei.

Cărțile poștale cu cele opt personalități binecunoscute publicului (Monica Lovinescu, Ecaterina Bălăcioiu, Virgil Ierunca, Dinu Pillat, Adriana Georgescu, Annie Bentoiu, Elisabeta Rizea, Anița Nandriș-Cudla) vor putea fi cumpărate din oficiile poștale, cât de curând, și alcătuiesc colecția de cărți poștale, “Chipuri ale rezistenței”. Restul cărților poștale din colecția “Eroi anonimi” vor fi puse în circulație gratuit, în toată țara, în cadrul sesiunilor naționale de informare și conștientizare a valorilor românești derulate prin campania națională “Demnitate și curaj”.

În seria de cărți poștale omagiale, sunt 92 de povești adevărate, documentate din dosare penale privind autorii de manifeste sau înscrisuri cu conținut dușmănos față de regim, arestați sau condamnați în ultimele două decenii ale dictaturii comuniste. Ele sunt doar o parte insignifiantă a arhivei CNSAS.

Colecția de cărți poștale este completată de broșura „Securitatea și secretul corespondenței”, editată de Compania Națională Poșta Română, care vorbește despre rolul Poștei în istoria României, chiar și în timpul perioadei comuniste, când, dincolo de supravegherea strictă a Securității, românii au găsit modalități de a-și exprima opiniile prin intermediul acesteia.

