4 săptămâni despre responsabilitate, la Timișoara, cu ocazia Bienalei de arhitectură – Beta 2020

Cum vrem să trăim în viitor? Este una din întrebările la care bienala timișoreană de arhitectură – Beta 2020 ne invită să ne gândim și ne oferă răspunsuri.

Organizatorii au anunțat programul oficial pentru cea de-a treia ediție, ce va avea loc la Timișoara, în perioada 25 septembrie – 25 octombrie 2020 și cuprinde peste 30 de evenimente dedicate și construite în jurul tematicii responsabilității – față de mediul construit și față de ceea ce nu am construit încă, scopul final fiind îmbunătățirea proceselor prin care ne construim orașele.

Evenimentul de deschidere Beta 2020 va avea loc în 25 septembrie, începând cu ora 18.30, la Muzeul de Transport Public „Corneliu Miklosi“ (Bd. Take Ionescu 56), cu vernisarea principalului eveniment al bienalei – expoziția Enough is Enough, curatoriată de către arhitectele Ilka Ruby, Anca Cioarec, Brînduşa Tudor. Expoziția prezintă zeci de proiecte – locale și internaționale – realizate de arhitecți care nu mai vor să aștepte soluții „top-down”, care au găsit modalități proprii de a folosi ceea ce există: De ce să folosim mai mult, când ceea ce avem deja este suficient? Lucrările lor evidențiază modalitățile prin care planeta noastră poate fi tratată cu respect și responsabilitate – față de mediu, de economie și de societate ca un întreg.

Beta 2020 își dorește să devină o platformă de cunoaștere și dialog pentru toată lumea. Ea se adresează atât profesioniștilor din domeniu (arhitecți, urbaniști, peisagiști, restauratori, ingineri constructori, artiști, studenți la arhitectură / construcții / arte), fiind, de asemenea, și un „apel” pentru cetățeni de a fi atenți și responsabili pentru orașul lor.

Astfel că, printre multitudinea de evenimente din program, cei interesați vor găsi proiecții de filme, tururi de arhitectură, expoziții, instalații, conferințe despre arhitectură dedicate corpului profesional, dezbateri și ateliere pentru copii și adolescenți.

Întregul program poate fi consultat pe: betacity.eu

