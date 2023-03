50% din amputații se fac fără studii diagnostice! PreVasc – singura platformă online de prevenție vasculară din România este creată de un medic din Timișoara

Dr. Mircea Popițiu din cadrul Clinicii de Chirurgie Vasculară a Spitalului Județean din Timișoara este nominalizat la Gala Premiilor Radio România Cultural la categoria ”Știință” cu proiectul „PreVasc”, singura platformă online de prevenție vasculară din România! Gala Premiilor Radio va avea loc luni, 3 aprilie, pe scena Teatrului Odeon din Bucruești, singurul eveniment care premiază toate domeniile culturii. Amintim că proiectul PreVasc a fost printre finaliștii Galei Romanian Healthcare Awards 2022, la categoria Campania medicală.

Dr. Mircea Ionuț Popițiu din Timișoara este medic specialist chirurgie vasculară și asistent universitar la Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș Timișoara.

1.Domnule doctor Mircea Popițiu, sunteți inițiatorul unui proiect ambițios, denumit sugestiv PreVasc. De unde a pornit această idee și ce obiective v-ați propus să atingeți? (descrierea proiectului; ce cuprinde; cui se adresează)

Dr. MP: Ideea a pornit încă din rezidențiat când am realizat cât de gravă este patologia cardio-vasculară și cât de importantă este prevenția.

1 din 5 de români cu vârstă peste 65 ani are boală arterială periferică

Pacienții cu boală arterială periferică au de 4-5 ori risc mai mare de a suferi un infarct sau un accident vascular cerebral. 1 din 10 nu supraviețuiește în urmă unui infarct.

1 din 3 pacienți cu vârstă mai mare de 50 ani și diabet sunt predispuși la boală arterială periferică.

Boală arterială periferică BAP netratată duce la gangrenă și amputație

Mortalitatea în intervenţiile programate este cuprinsă între 0,5 şi 2%, în timp ce în urgenţă mortalitatea este de peste 80%.

România este pe locul III că și rată de deces din cauza bolilor cardiovasculare.

25% din pacienții cu ischemie critică ajung la amputație majoră după un an.

Prognosticul BAP este similar cu cancerul.

50% din amputații se fac fără studii diagnostice!

Membrele inferioare sunt amputate la fiecare 20 secunde din cauza diabetului.

În lume 17,5 milioane de decese/an din cauza bolilor cardiovasculare urmând că până în 2030 să crească la 23 milioane.

În lume 1 din 10 oameni cu vârstă între 30 și 70 ani va muri prematur din cauza bolilor cardiovasculare: infarct/accident vascular cerebral.

80% dintre aceste decese pot fi prevenite sau temporizate.

Dar în pandemie am început să pun bazele proiectului care se adresează atât medicilor, cât și pacienților. În momentul de față site-urile româneşti cu specific de patologie vasculară sunt doar instrumente de informare, statice, pasive, fără să conțînă intermediarul, care folosește un limbaj comun între medic și pacient. Nu există baza de date comună cu pacienți, medici, clinici. Astfel PreVasc devine singură platformă online de prevenție vasculară care pune la un loc informații medicale, pacienți, medici, clinici, cu scopul de a reducere numărul de amputații și decese de cauza vasculară din România. Această platformă va include o bază de date pentru cercetare, pentru exportul de date utile pentru cercetare, selectarea pacienţilor vasculari după diferite criterii de diagnostic, după diferite criterii de date clinice, comparaţii între cohorte de pacienţi.

2.De ce credeți că era nevoie de un astfel de site, mă refer la unul care abordează teme și subiecte din patologia vasculară?

Dr. M.P: Prin prisma profesiei mele am fost mereu preocupat de prevenția vasculară văzând tot mai multe cazuri care ajungeau la amputații. Am căutat mereu motivele printre pacienți dar și printre colegii mei medici de alte specialități și am ajuns la concluzia că foarte puțini oameni știu cu adevărat ce înseamnă Chirurgie Vasculară. Fiind o specialitate tânăra puțini știu ce tratamente medicamentoase și chirurgicale oferă această specialitate. În România, la ora actuală nu există un proiect compact de prevenție vasculară și astfel pacienții dar și medicii de alte specialități întâmpină dificultăți atunci când apare boală vasculară.

PreVasc devine astfel locul unde pacienții își găsesc soluții la problemele lor medicale prin acces facil la informații, oferă interacțiune cu alți pacienți dar și cu medici și participă la studii clinice; locul unde medicii interacționează între ei, au acces la biblioteca virtuală de specialitate, găsesc informații despre pacienții lor, creează o rețea natională, găsesc oportunități de cercetare; locul unde clinicile devin vizibile pentru medici și pacienți dar și locul unde firmele de profil medical pot contribui la prevenția bolii vasculare.

Prin această platforma doresc să realizez o conexiune între pacienții vasculari din România, medicii care tratează boală vasculară și împreună cu cliniciile private și companiile farmaceutice să creăm ceva ce din păcate nici o instituție publică nu a reușit până acum, și anume: registre naționale care să ne ofere informații clare, compacte și ușor accesibile despre tot ce înseamnă patologia vasculară în scopul de a genera mecanisme prin care să reducem rată decesului de cauza vasculară și a amputațiilor din România.

3.În prezentarea proiectului, se vorbește despre crearea unor Programe de Screening vascular (fie că este vorba de screening-ul anevrismului de aortă, screening al bolii vasculare periferice sau al bolii carotidiene prin intermediul acestei platforme). S-a materializat acest obiectiv?

Dr. M.P.: În cadrul proiectului s-au organizat: screening de boală arterială periferică și screnning de boală venoasă și am creat legături cu alte entități profesionale care organizau alte screeninguri de ex: screening de anevrisme de aorta.

Prin aceste programe de screening sute de pacienți au fost consultați, au primit recomandări de tratament dacă a fost cazul iar informațiile obținute stau la baza viitoarelor studii de cercetare în domeniu. Am fost uimit să constat că la aceste programe de screening s-au înscris persoane care deși aveau simptome mai vechi nu au fost la un chirurg vascular pentru că nu există un chirurg vascular în orașul lor.

4.Pe site-ul PreVasc am găsit inclusiv un dicționar medical… am găsit știri și ghiduri privind prevenția vasculară… precum și o serie întreagă de materiale și articole educaționale. Aveți un feedback din partea pacienților?

Dr. MP: Pacienții sunt foarte receptivi la informațiile oferite și lansează adesea rugăminți de abordare a anumitor afecțiuni de interes.

– încă de la lansare platforma a fost accesată de mii de oameni

– Ce mă bucură foarte mult este faptul că există colegi de ai mei, medici, specialiști atât de Ch. Vasc., cât și de alte specialități care vor să se implice și vin cu ideei noi referitoare la structura platformei și la conținutul informațional. De asemenea mă bucură faptul că și medici de alte specialități accesează informațiile de specialitate și astfel se crează o legătură și o comunicare mult mai bună între noi, pacienții fiind orietati mult mai repede spre un consult de specialitate.

Tot în prezentarea proiectului, vorbeați despre o bază de date pentru cercetare. Ce ar însemna această bază de date? (exportul de date utile pentru cercetare, selectarea pacienţilor vasculari și comparaţii între cohortele de pacienţi).

Dr. MP: Cea mai mare provocare a acestui proiect este realizarea unei baze de date unice, practic registre naționale, vitale pentru realizare cercetării în domeniul chirurgie vasculare. Este aproape imposibil să faci cercetare multicentrică în domeniul patologiei vasculare deoarece nu există o baza de date comună. Astfel PreVasc își propune să conecteze specialiștii și pacienții din toată țara pentru a genera lucrări științifice necesare în prevenție și tratament de specialitate. PreVasc creează astfel o legătură – ,,pacienți vascular-medici-clinici-companii farmaceutice” capabil să declanșeze primul proiect de prevenție vasculară din România, prima bază de date a pacienților, prima bază de date a medicilor care tratează patologia vasculară, prima bază de date cu clinici vasculare și primul studiu multicentric al bolii vasculare dar și prima revistă de prevenție vasculară din România. Această platformă va include o bază de date pentru cercetare, pentru exportul de date utile pentru cercetare, selectarea pacienţilor vasculari după diferite criterii de diagnostic, după diferite criterii de date clinice, comparaţii între cohorte de pacienţi.

6.Cât din ce v-ați propus să faceți a fost încununat de succes? Și ce mai este de făcut pentru îmbunățirea lui?

Dr.MP: în primul rând am reușit să creez un nucleu profesional format din Giacomo Clerici- Chirurg vascular Italia, Richard Stein – SUA – cercetător, Vlad alexandrescu- Cercetător Belgia, Andree Cancela- Chirurg Vascular din Brazilia. Trebuie să formăm o echipa de medici specialiști, medici rezidenți dar și studenți și să implicăm clinicile medicale, companiile farmaceutice și autoritățile locale pentru a putea realiza cât mai multe evenimente medicale, workshopuri conferințe și programe de screening vitale pentru pacienți.

7.Vorbiți-ne despre primul studiu multicentric al bolii vasculare… știu că este o parte componentă a acestui proiect…

Dr. MP: Rezultatul final al acestui proiect este realizarea primul studiu multicentric al BAP capabil să genereze o evidență clară a situației actuale, în scopul de a genera mecanisme prin care să reducem rată decesului de cauza vasculară și a amputațiilor din România. Baza de date o vom realiza prin aplicația pe care dorim să o implementăm în toate spitalele din România, atât private cât și publice care să cuprindă toate detaliile despre pacienții vasculari. Momentam lucrăm intens cu o echipa de IT și încercăm să găsim soluția optimă pentru a ne materializa visul.

Proiectul PreVasc a fost printre finaliștii Galei Romanian Healthcare Awards de anul trecut, la categoria Campania medicală. Ce credeți că a propulsat proiectul dvs. în această poziție? MP: După ce am depășit o perioada foarte dificilă, și anume pandemia de SarsCov 2, oamenii au înțeles necesitatea prevenție medicale de orice fel dar în mod special prevenția cardio-vasculară. Din punctul meu de vedere acesta platforma este unică în România, și integrează mai multe piese mici ale unui puzzle complet – și anume Program de prevenție vasculară. Am reușit astfel să stârnim interesul pacienților dar și medicilor de mai multe specialități și astfel proiectul PreVasc a cunoscut o mediatizare pe scară largă și astfel organizatorii Galei Romanian Healthcare Awards m-au onorat cu nominalizarea în finală, la fel cum a făcut- o și Gala Premiilor Radio România Cultural.

