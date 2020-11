7 proiecte depuse de ONG-uri din teritoriul GAL Timișul de Centru vor beneficia de o finanțare în valoare de 155.793,79 de euro

Comitetul de selectie al GAL Timisul de Centru a selectat proiecte pentru promovarea activitatilor sportive, culturale si locale, precum și sprijinirea capacității admnistrative a societății civile în valoare de 155.793,79 Euro.

✅ 7 proiecte depuse de ONG-uri din teritoriul GAL Timisul de Centru care contribuie la dezvoltarea cultural sportivă a teritoriul acoperit de GAL Timisul de Centru, astfel:

1️⃣ Asociatia Sportiva Progresul 1906 Ciacova – achizitia de echipamente necesare desfasurarii antrenamentelor și participarii la diferite competitii sportive, pentru a putea promova fotbalul in randul tinerilor si promovarea prin sport , in cadrul competitilor sportive a principiilor protectiei mediului și reciclarii, crescand astfel gradul de constientizare in randul populatiei asupra factorilor care influenteaza climatul și mediul inconjurator.

2️⃣ Asociatia Timisoara Parachute Club Sportiv, Sînmihaiu Român- dezvoltarea in mod profesionist a unui club de parasutism cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si adaptarea la cerintele de competitivitate prin dotarea cu echipamente specifice realizarii de salturi cu parasuta tandem.

3️⃣ Asociatia pentru Sport Mosnita Nouă – achizitia a unui microbus 7+1 locuri in vederea facilitarii transportului participantilor minori la locurile de desfasurare a activitatilor sportive ( antrenamente, competiții, activitati de natura sportiva la nivel amator, etc). Necesitatea reiese din imposibilitatea parintilor de a le asigura minorilor transportul necesar catre activitatile intreprinse prin cadrul asociatiei.

4️⃣ Societatea Internationala de studii Muzicale, Artensate – proiectul urmareste acoperirea nevoilor de formare și dezvoltare culturala a copiilor si a tinerilor din mediul rural și in intampinarea nevoilor publicului consumator de cultura. Cursurile organizate in cadrul proiectului Artensate vor oferi posibilitatea interactiunii profesionale a beneficiarilor din grupul tinta cu cadre didactice specializate, care vor contribui la largirea orizontului de cunoastere a valorilor culturale autentice, ca plus valoare exprimata in spectacolele destinate publicului din mediul rural.

5️⃣ Asociația Dan Ceplinschi, Bucuria Dansului – proiectul urmareste acoperirea nevoilor de formare și dezvoltare culturala a copiilor si a tinerilor din mediul rural și in intampinarea nevoilor publicului consumator de cultura. Cursurile organizate in cadrul proiectului ”Bucuria Dansului” vor oferi posibilitatea interactiunii profesionale a beneficiarilor din grupul tinta cu cadre didactice specializate, care vor contribui la largirea orizontului de cunoastere a valorilor culturale autentice, ca plus valoare exprimata in spectacolele destinate publicului din mediul rural.

6️⃣ Asociația Artefact Banat, Istorie și Cultura în Satele Bănățene – propune promovarea localităților din pusta bănățeană prin crearea unei platforme online . În cadrul platformei sunt promovate în special : situri arheologice, monumente istorice , etnia si folclorul local, turismul cultural etc.

7️⃣ Denumire solicitant – Filiala Judeteana Timis a Comunelor din Romania-punct de lucru Mosnita Noua

Proiectul vizeaza achizitia de echipamente it, dorindu-se inlocuirea partiala a echipamentelor existente, care sunt uzate moral si fizic pentru care , nu se justifica reparatia deoarece costul este similar sau chiar mai mare cu cel al unui echipament nou, superior din punct de vedere al caracteristicilor tehnice si functionale.Se doreste dotarea corespunzatoare a filialei precum si cresterea fiabilitatii si sigurantei in exploatarea sistemului informaticsi serviciilor oferite de Filiala Judeteana Timis a Comunelor din Romania-punct de lucru Mosnita Noua.

”Proiectetele selectate la finantare abordează problemele sociale şi culturale ale comunităţii oferind posibilitatea populaţiei locale să dezvolte noi tradiţii şi obiceiuri sau să le promoveze eficient pe cele existente raportat la tehnologiile prezente şi la membrii tineri ai comunităţii și contribuie la dezvoltarea cooperării culturale/sportive între operatorii culturali/sportivi din teritoriu GAL Timișul de Centru.” a declarat Alexandru Iovescu, managerul GAL Timisul de Centru

Comentarii

comentarii