A aruncat o mașină de gunoaie pe câmp lângă Biled, dar a fost prins, amendat și obligat să își ridice gunoaiele

Un individ a decis ca să scape de mizeriile de nedescris din propria gospodărie, le-a încărcat într-o mașină, s-a dus pe un câmp frumos cu verdeață în Biled, joi, și a început cu nesimțire să le abandoneze, poluând grav natura!

Spre ghinionul lui, a fost observat și imediat a fost anunțat primarul, care a venit cu poliția și l-a prins. Individul certat cu civilizația cu legile și cu bunul simț a fost amendat și obligat să curețe câmpul de gunoaie.

”Se pare ca nu toți consătenii doresc binele comunității în care locuiesc. Astăzi, am fost sesizați de faptul ca un cetățean al comunei noastre, nu a respectat prevederile cuprinse in Hotărârea Consiliului Local Biled, ignorând-le, a aruncat resturi de toate tipurile, pe domeniul public. Așadar, ne-am îndreptat deîndată la fata locului, am constatat abaterea, iar cetățeanul a fost sancționat contravențional în conformitate cu precizările cuprinse in HCL nr. 20/19.02.2021. Totodată el a fost obligat sa-și încarce resturile aruncate pe domeniul public. Stimați bilezeni, haideți sa fim parteneri in acest demers pe care doar împreuna îl putem duce la bun sfârșit. Spiritul civic trebuie sa reprezinte un punct forte în acest sens”, este mesajul primarului Ovidiu Ioan Oprișa!

