A crezut că scapă, dar olandezii nu l-au uitat. Un bărbat are de plătit amenzi de 250 de euro, pentru că a circulat fără bilet și și-a făcut nevoile într-un spațiu public

Magistatii de la Judecatoria Lugoj au recunoscut doua amenzi in valoare totala de 250 de euro pe care trebuie sa le plateasca un barbat dupa ce a fost prins circuland fara bilet, dar si-a facut si necesitatile fiziologice intr-un loc public in Amsterdam, Tarile de Jos.

Hotararea vine dupa ce autoritatile olandeze au solicitat magistratilor lugojeni sa recunoasca sanctiunile si sa le inregistreze pe numele lugojeanului, scrie lugojinfo.ro.

“La data de 29.10.2021, orele 22.59, in locatia Oudezijds Achterburgwal, Amsterdam, intimatul a fost depistat in timp ce si-a satisfacut nevoile zilnice altundeva decat intr-un loc/instaltie anume desemnata in acest sens. De asemenea, in data de 15 decembrie 2021, orele 10.05, intimatul a fost depistat in timp ce a utilizat transportul public fara un bilet valabil, pe platforma statiei de metrou Nord, Amsterdam.”, se arata in solicitarea partii olandeze adresata judecatorilor de la Judecatoria Lugoj. Pentru prima abatere, lugojeanul a incasat o amenda de 150 de euro, iar pentru a doua, s-a ales cu o sanctiune de 100 de euro. Lugojeanul va fi executat silit, daca nu-si plateste amenzile in cel mai scurt timp.

