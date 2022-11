A fost demarată licitația pentru lărgirea la patru benzi a drumului județean spre A1

Consiliul Județean Timiș a lansat licitația pentru stabilirea firmei care se va ocupa cu finalizarea lucrărilor nefinalizate din proiectul pentru extinderea la patru benzi a ”Drumului groazei”, care face legătura dintre sensul giratoriul dintre centura Timișoarei și nodul de la Giarmata de pe autostrada A1. Suma alocată pentru finalizarea lucrărilor deja începute este de 63 de milioane de lei, iar firma câștigătoare va avea la dispoziție șase luni pentru a finaliza proiectul.

Conform acestui anunț, se va realiza, în primul rând, extinderea la patru benzi a drumului județean, se vor face piste de biciclete, se va instala iluminat public în intersecții.

”Prin prezentul contract se vor realiza lucrări așa cum sunt cuprinse in Proiectul Tehnic si anexele aferente acestuia. Prin prezentul contract vor fi realizate urmatoarele tipuri de lucrări: • lărgire la patru benzi a drumului pe lungimea de 7,175 km • piste de biciclete pe lungimea de 5,882 km • racordarea cu străzile laterale și amenajarea acceselor la proprietăți • amenajarea sensurilor giratorii • dispozitive de scurgere a apelor • elemente de siguranța circulației • iluminat în sensurile giratorii • amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată • relocarea rețelelor de gaz • relocarea liniilor electrice LEA/LES Lucrările aferente prezentei documentații, vor fi realizate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic inclusiv anexele aferente acestuia, a documentației postate in SEAP si a legislației in vigoare”, se arată în dosarul de licitație.

Firma câștigătoare are la dispoziție doar șase luni în vederea finalizării investiției estimate la 63 de milioane de lei.

