A murit omul de afaceri Nicolae Bara, fostul patron de la UTA Arad

Nicolae Bara, fostul patron de la UTA Arad, a încetat din viață la vârsta de 68 de ani, scrie Aradobiectiv.ro.

Omul de afaceri a decedat la Viena, acolo unde era stabilit de mai mulți ani. În ultimii ani a ieșit complet din fotbal și a fost implicat și în politică.

Bara, care a susținut financiar UTA Arad în perioada 2006-2008 avea probleme de sănătate la inimă, iar odată cu înaintarea în vârstă, acestea s-au agravat.

La finalul anului trecut, Nicolae Bara și-a manifestat intenția de a reveni alături de UTA Arad și a purtat chiar câteva discuții cu Alexandru Meszar, omul care conduce destinele ”Bătrânei Doamne”.

„Da, e adevărat, am înaintat o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail a clubului UTA și am și discutat la telefon cu domnul Meszar. Nu-l cunosc personal, nici dânsul nu cred că mă cunoaște, am stabilit să ne auzim și, probabil, să ne vedem față în față în luna ianuarie, după ce echipa pleacă în cantonament și e și dânsul mai liber.

Așa mi-am făcut și eu programul, să vin în România cam pe atunci, în rest nu știu ce să vă spun. Nu am niciun fel de scenariu, nu am pus vreo condiție pentru a merge mai departe cu discuțiile, nu aș vrea ca numele meu să fie legat neapărat de mari investiții la club, poate aș putea ajuta și în alt fel. Dar da, mai am și ceva bani puși deoparte, doar că, repet, azi vorbim despre o simplă intenție de a mea”, spunea Bara, potrivit Sport Arad.

Comentarii

comentarii