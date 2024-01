A murit regizorul Ion Ardeal Ieremia, fost secretar de stat în Ministerul Culturii

Tragedie, la început de an, în cultura românească. Regizorul Ion Ardeal Ieremia, fost secretar de stat la ministerul Culturii şi fost consilier municipal în Timișoara, a părăsit această lume.

Ion Ardeal Ieremia a fost regizor la Teatrul Național Timișoara, unde a semnat mai multe spectacole. A fost căsătorit cu Claudia Ieremia, la rândul ei actriță la TNTm, și împreună au un fiu, absolvent de Actorie. Din 2016, până în 2018, a fost consilier local din partea PSD la CL Timișoara. Din primăvara anului 2018, până în noiembrie 2019, Ion Ardeal Ieremia a fost secretar de stat în Ministerul Culturii, fiind implicat în susținerea proiectului Timișoara Capitală Europeană a Culturii.

Născut în 13 ianuarie 1965, Ion Ardeal Ieremia a terminat UNATC în 1994, la clasa prof. Valeriu Moisescu, iar din 1996 a făcut parte din echipa artistică a Teatrului Naţional Timişoara. De-a lungul anilor a semnat montările unor spectacole care s-au jucat la Bucureşti, Craiova, Târgu Mureş, Piteşti, Baia Mare, Sf. Gheorghe, Opera Naţională Română din Timişoara.

Pe scena Teatrului Naţional Timişoara a regizat următoarele spectacole: 2022 – Durerea fantomă de Vasili Sigarev, 2021 – Don Juan, scenariu propriu după o idee de Max Frisch, 2020 – Homer 2020 după Homer (episodul Iliada), 2018 – Eminescu, 2016 – Vorbește cu mine!, 2015 – Avioane de hârtie de Elise Wilk, 2015 – Proștii sub clar de lună de Teodor Mazilu, 2012 – Terminal de Ştefan Caraman, 2012 – Gaițele de Alexandru Kirițescu, 2011 – Sala de așteptare – Aeroport 2 de Ştefan Caraman, 2011 – Oraşul nostru de Thornton Wilder, 2009 – Aeroport de Ştefan Caraman, 2009 – Fete de mătase artificială după Irmagard Keun, 2008 – Hold up Akbar sau Toţi în America! de Radu Pavel Gheo, 2005 – Români de Lars Noren (spectacol-lectură), 2005 – Cvartet de Heiner Müller (spectacol-lectură), 2005 – S.S.S. (Soluţii la solicitări solidare) de Dimitris Dimitriadis, 2004 – Medeea de Euripide, 2003 – Chiriţa după V. Alecsandri, 2002 – O făclie de Paşte de Radu Macrinici după I.L. Caragiale, 2001 – Stăpînul stepei fără de hotar spectacol pe versuri de Nikolaus Lenau, 2001 – Insomniile bătrînului spectacol pe versuri de Petre Stoica, 2000 – Pastramă-Trufanda după I. L. Caragiale, 2000 – Scriu aşa cum vorbesc, spectacol pe versuri de C. Milenovici, V. Barzin, D. Mirianici, 2000 – Pentru ce am murit de Xie Min, 1999 – Anonimul veneţian de Giuseppe Berto, 1999 – Pierrot, 1998 – Despre sexul femeii ca un cîmp de luptă în războiul din Bosnia Matei Vișniec, 1998 – Invective scenariu după opera lui Paul Verlaine, 1997 – Capul de răţoi de George Ciprian, 1997 – Năpasta de I. L. Caragiale, 1997 – Unde-i revolverul? de Görgey Gábor, 1996 – Nimic despre Hamlet de Radu F. Alexandru, 1996 – Jucăriile mecanice de Radu F. Alexandru, 1996 – Femeia Şarpe de Carlo Gozzi.

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

