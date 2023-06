Administrația județeană cere bani suplimentari pentru noua maternitate. Soluția, un împrumut din Trezorerie

Conducerea Consiliului Județean Timiș cere aleșilor să aprobe contractarea de către instituție a unui împrumut din Trezoreria Statului în valoare de 7,5 milioane de lei. Banii ar urma să fie folosiți la completarea sumelor alocate pentru finanțarea ducerii la bun sfârșit a lucrărilor pentru viitoarea maternitate care e ridicată lângă Spitalul Județean Timișoara.

Conform documentației, împrumutul ar fi achitat înapoi pe o durată de cinci ani. Legislația permite realizarea de astfel de alocări pentru proiectele europene.

”Ținând cont de necesarul de finanțare al proiectului, respectiv asigurarea cofinanțării proiectului, inclusiv finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectului, estimate a fi plătite până la sfârșitul anului 2023 în jur de 35.000.000 de lei (27. 960.725 lei conform HCJT 73/2023 + 7.039.275 lei ajustări pe legislație) și urmare faptului că termenul de valabilitate a perioadei de programare bugetară 2014-2020 este 31 decembrie 2023, este necesar accesarea unui împrumut în valoare de 7.500.000 lei de la Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare destinate acordării unor împrumuturi din Trezoreria Statului, pentru finanțarea cheltuielilor eligibile / neeligibile din cadrul proiectului finanțarea proiectului „Babies across borders – connecting health services in the field of obstetrics-gynecology and neonatal care between Emergency Clinical County Hospital Pius Brînzeu Timișoara and the Pediatric Clinic of Szeged” („Copii dincolo de frontiere – conectarea serviciilor medicale din domeniul obstetrică-ginecologie şi neonatologie dintre Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara şi Clinica de pediatrie din Szeged”) ”, se spunea în documentația aferentă proiectului.

Consilierii județeni au decis amânarea proiectului, urmând să fie abordat ulterior în cadrul unei alte ședințe.

Lucrările la noua maternitate sunt avansate, acum se lucrează la interior la amenajări și dotări cu urilitîți. Finanțarea proiectului s-a făcut, în cea mai mare parte, din fonduri europene transfrontaliere, pe relația România – Ungaria, valoarea investiției fiind de peste 13 milioane de euro.

Spitalul Județean Timișoara a lansat în sistemul public de licitații electronice proiectul de achiziție pentru aparatura cu care va fi dotată noua maternitate. Aceasta este ridicată cu fonduri europene transfrontaliere, de către Consiliul Județean Timiș. Suma oferită în cadrul achiziției de echipamente medicale este de 3,8 milioane de lei. Solicitările sunt pe două grupe. Una se referă la investiția pentru echipamentele medicale aferente departamentului de microbiologie clinică, cu 988.653 lei fără TVA, respectiv lotul al doilea, pentru departamentul de genomică, pentru diagnostic și screening genetic de precizie, în valoare de 2. 831.016 lei fata TVA.

