Admiterea 2022, la UVT, un mare succes: 6.000 de candidați și peste 3.400 de locuri finanțate

Odată cu luna iulie, s-a încheiat cu succes și prima sesiune a procesului de admitere la studii universitare, pentru anul 2022-2023, la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT).

Cu peste 6000 de candidați și peste 3400 de locuri finanțate de la bugetul de stat și cu taxă, ocupate la ciclul de studii universitare de licență, UVT a demonstrat că rămâne una dintre principalele opțiuni ale tinerilor pentru continuarea studiilor.

Procesul de admitere din acest an la Universitatea de Vest din Timișoara a marcat și o premieră în mediul academic românesc din ultimii ani: pentru toate programele de studii universitare de licență organizate de UVT concursul de admitere a presupus susținerea și promovarea unei probe de admitere. Fie că a fost vorba de probe de aptitudini artistice sau sportive, în cazul programelor de studii vocaționale, de probe scrise specifice domeniului (precum în cazul Facultății de Matematică și Informatică) sau de un test de abilități lingvistice și de raționament, toți candidații care au optat pentru Universitatea de Vest din Timișoara au trecut printr-un proces de selecție riguros, a cărui aplicare a permis departajarea candidaților într-o ierarhie a rezultatelor de testare, etapă în urma căreia câteva sute de candidați nu au reușit să obțină condițiile minimale necesare pentru a intra în clasamentele proceselor de admitere.

Cele mai căutate programe de studii universitare ale Universității de Vest din Timișoara de către candidați în această sesiune de admitere, cu o concurență semnificativă, au fost cele de Informatică, Psihologie, Kinetoterapie și motricitate specială, Media digitală, Drept, Informatică economică, Pedagogia învățământului primar și preșcolar, Biologie, Limbi moderne aplicate și Design.

Întotdeauna, la UVT, accentul a fost pus pe calitatea studenților săi, astfel că ne bucurăm să completăm comunitatea universitară a UVT cu cei mai buni absolvenți ai studiilor liceale, cu cei care au avut curajul de a trece printr-un concurs de admitere real, susținând probe de examen, dar și cu numeroși tineri care pe parcursul anilor de liceu au obținut distincții importante la olimpiade și concursuri naționale și internaționale, aceștia beneficiind de un pachet personalizat de facilități prin care le sunt recunoscute meritele (scutiri de taxe, burse, implicarea în activități de cercetare sau activități extracurriculare etc.).

De asemenea, UVT a susținut întotdeauna și principiul echității și asigurării accesului la studii universitare a candidaților proveniți din medii dezavantajate, astfel că, și în acest an, în cadrul procesului de admitere au fost oferite locuri speciale pentru candidații absolvenți ai liceelor din mediul rural, candidații de etnie romă, candidații proveniți din centre de plasament și, în premieră, pentru candidați cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale.

Pentru a sprijini candidații în alegerea corectă a programului de studii universitare care li se potrivește cel mai bine, și în acest an UVT, prin intermediul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC), au fost oferite servicii gratuite de consiliere, prin intermediul webinarelor, platformei de testare psihovocațională YTM și ședințelor de consiliere individuală, atât pe parcursul anului școlar, cât și în perioada procesului de admitere.

Mai mult, pentru a veni mai aproape de candidați, pe parcursul lunii iulie 2022 reprezentanții UVT au fost prezenți timp de 11 zile și în centre de admitere din 9 județe: Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mehedinți, Gorj, Satu Mare și Vâlcea.

Astfel, UVT își consolidează poziția de lider în domeniul învățământului superior din regiunea de Vest a României, numărul mare de tineri interesați să își descopere cea mai bună versiune a lor în cadrul comunității UVT confirmând acest fapt.

Începând cu jumătatea lunii august, platforma de admitere online a UVT va fi deschisă pentru a doua sesiune a procesului de admitere aferent anului universitar 2022-2023, iar candidații vor putea aplica pentru acele programe de studii unde încă mai există locuri disponibile. Toate informațiile despre procesul de admitere la UVT vor fi disponibile în continuare pe site-ul admitere.uvt.ro.

Rectorul Universității de Vest din Timișoara, Marilen Gabriel Pirtea: „Și în acest an, UVT a demonstrat că este nu doar cea mai dinamică universitate din România, ci și cea mai curajoasă, asumându-și riscul de a organiza probe de admitere pentru toate programele de studii pe care le ofertează. Curajul nostru a fost răsplătit de candidați, numărul mare de aplicanți dovedindu-ne că aceștia au preferat să treacă printr-un proces de selecție riguros, pentru a intra la o universitate de prestigiu. Ca întotdeauna, avem programe de studii care se remarcă printre preferințele tinerilor, dar sunt convins că toate programele de studii universitare organizate de UVT sunt competitive și pot asigura desăvârșirea profesională a studenților care le aleg. Îi așteptăm și în toamnă pe candidați ce se vor orienta spre procesul de admitere de la UVT, pentru a ne întregi comunitatea, completând locurile care încă sunt disponibile pentru anumite specializări. Become your best!

