Ajutoare din Timiș pentru Ucraina. Mărturia unui voluntar, din țara măcinată de război

Rachetele brăzdează cerul, iar luptele se dau „la baionetă” în Ucraina. În țara măcinată de un război care ucide oameni, suflete și speranțe, și unde se sapă tranșee și pentru a-i îngropa pe cei uciși de gloanțele rusești, au ajuns trei tiruri cu ajutoare trimise din județul Timiș. Unul dintre voluntari descrie ce a văzut acolo, în orașul Dubno, până unde a însoțit tirurile din Timiș: de la rachete rusești care se aud periodic la sirene, tineri militari care merg la luptă și benzinăriile pustii.

Ajutoarele au fost strânse și transportate de Consiliul Județean Timiș și Crucea Roșie. Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a discutat personal cu primarul Harkovului, înainte de a organiza aceste transporturi, pentru a vedea de ce are nevoie.

„Am alocat 250.000 de lei pentru medicamente, echipamente sanitare, lenjerie de pat, alimente și elemente pentru sisteme fotovoltaice. Sper ca toate acestea să fie de ajutor”, a transmis Alin Nica, președintele CJ Timiș.

Ajutoarele au ajuns la destinație, în Ucraina, la Dubno, de acolo fiind preluate de voluntari din țara aflată în război. Voluntarii români au ajuns sâmbătă în Ucraina, unde au predat ajutoarele transportate cu cele trei tiruri. Au fost într-o zonă unde războiul încă macină suflete și vieți, locul unde steagul alb nu se vede încă, din păcate, la orizont. Locul unde orice clipă poate fi ultima și locul unde ucrainenii dovedesc că pot rezista eroic în fața cotropitorilor. Voluntarii din Timiș au văzut multă suferință în drumul lor, la granița României, și le-au dus celor care luptă să-și apere țara lucruri care le vor fi de folos.

„Cu ajutorul Consiliului Județean Timiș, în special al domnului președinte Alin Nica, care a acordat un ajutor Ucrainei de 250.000 de lei din fondurile de rezervă, și cu o echipă de la Crucea Roșie filiala Timiș, în data de 26 mai am plecat cu un transport umanitar, format din trei tiruri, spre Ucraina. A fost un drum lung și greu, am trecut munții Carpați ucraineni, puncte de control militar la fiecare intrare și ieșire din orașe sau comune, unde ne verificau documentele și transportul. După o călătorie de 20 de ore am ajuns în orașul Dubno, inițial trebuia să ajungem la Lvev, dar din motive de siguranță, în zonă au căzut câteva rachete, destinația s-a mutat la Dubno, unde au fost descărcate tirurile, la o hală, fosta fabrică de parbrize. Aici, in urmă cu câteva săptămâni, a fost bombardat de ruși un depozit militar de combustibil”, spune Dani Amariei, unul dinte voluntarii care au însoți convoiul umanitar.

Întreg transportul a fost preluat ulterior de către o altă echipă de la Crucea Roșie ucraineană în Harkov, care îl va duce în zona roșie…

„În oraș, sirenele de război sunau de fiecare dată când prin apropiere trecea o rachetă rusească, însoțite de mesaje de alertă pentru ca cetățenii să se adăpostească. Chiar în timp ce luam masa, a trecut pe deasupra noastră o rachetă rusească de croazieră și imediat au început sirenele de alertă. Aici, in Dubno, totul e foarte „gri”, se simte și se vede pe fața cetățenilor frica… Sunt tineri îmbrăcați în haine militare, care circulă pe străzi, militari care vin de la gară sau pleacă. La benzinării totul este pustiu, iar dacă este vreun „peco” care e alimentat cu combustibil, se formează cozi interminabile. Fiecare om poate să cumpere maxim 20 de litri de benzină. Totul se dă la rație”, spune Dani Amariei.

Voluntarii s-au întors cu bine la Timișoara din țara măcinată de război… cu imagini care le vor rămâne toată viața întipărite în minte…

„Am un respect deosebit pentru cei de la Crucea Roșie, filiala Timiș, și în mod special pentru domnul director Lucian Trif, pentru profesionalismul de care a dat dovadă și țin să-i mulțumesc că a binevoit să mă accepte ca parte din echipă, în acest transport umanitar, și nu în ultimul rând, președintelui Alin Nica pentru ajutorul acordat”, spune Dani Amariei.

Sursa: lifepressphoto.ro

Comentarii

comentarii