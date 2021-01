Alexandru Proteasa, vicepreședintele CJ Timiș, s-a infectat cu coronavirus

Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș, Alexandru Proteasa, a anunțat că a fost infectat cu coronavirus. El a intrat deja în izolare și spune că, deocamdată, nu a avut decât simptomele clasice ale infectării, fără probleme suplimentare.

Din păcate, el nu a mai ajuns să se vaccineze, fiind programat marți.

”Astăzi, am fost diagnosticat cu virusul Covid 19, ca urmare, voi fi în carantină la domiciliu în următoarele 14 zile. Ieri, am avut câteva simptome specifice – dureri musculare, durere de cap -, așa că dimineață am făcut testul și am primit rezultatul în cursul zilei. Sper să nu am alte simptome și să pot continua de acasă atât tratamentul, cât și o parte dintre sarcinile de la CJ Timiș. Urma să mă vaccinez marți, la spitalul din Lugoj, dar acest demers va fi amânat până când specialiștii decid că vaccinarea este oportună. Cel mai dificil va fi să stau departe de familie, de soție și de micuțul nostru.”; a anunțat vicepreședintele CJT.

El menționează că nu a interacționat direct cu colegii săi din conducerea instituției, anunțându-i, în același timp, că a fost infectat.

L-am anunțat pe președintele CJ Timiș, Alin Nica, și pe colegul vicepreședinte Cristian Moș. Nu am interacționat față în față cu niciunul dintre ei în ultima vreme, preferând să discutăm la telefon cel mai des, pentru a ne proteja pe noi și pe cei dragi cu care venim în contact acasă. Vă doresc tuturor sănătate și cumpătare, în continuare. Virusul este parșiv și poate afecta pe oricine!”, a mai anunțat Proteasa.

