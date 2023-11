Alfred Simonis acuză CJ Timiș că blochează proiectul noul stadion prin inactivitate

Sunt șapte puncte pe care Consiliul Județean Timiș le-a primit, în urma Comisiei Tehnico-Economice de la Ministerul Dezvoltării, pe care trebuia să le rezolve pentru continuarea proiectului noului stadion al Timișoarei, dar acest lucru nu s-a întâmplat, acuză Alfred Simonis, liderul PSD Timiș. Astfel, hotărârea de guvern necesară pentru a se începe demolarea actualului, e blocată chiar de către cei ce o cer, spune liderul social-democrat.

”Am văzut mai multe poziții ale Consiliului Județean Timiș, prin vocea președintelui sau a altora. Am văzut că nu s-a construit stadionul la o lună după ce a spus premierul Marcel Ciolacu. N-am vrut să creez polemică, pentru că obiectivul e mai important ca disputa politică. Alin Nica a reproșat că hotărârea de guvern nu a fost emisă, pentru a putea continua cu demolarea stadionului. Sunt extrem de pozitiv ca Nica vrea să demoleze stadionul. Dar, pentru hotărârea de guvern e nevoie de niște pași. Am constatat la ședința CTE o serie de lacune în documentația transmisă de consiliul județean. Prima dată trebuie prezentată documentația actualizată, conform cerințelor. Sunt șapte puncte pe care CJT le-a greșit. Putea să le refacă imediat după ședința CTE. Sunt două săptămâni de atunci și nu au făcut nimic, poate se grăbesc puțin. Sunt și două hotărâri de consiliu județean care trebuie modificate. Urmează ulterior avizul CTE, avizu consiliului interministerial, avizul Ministerului Finanțelor, iar ulterior aprobarea indicatorilor. Doar după poate demara consiliul județean discuțiile cu agenția de sport, pentru demolare. Nu are guvernul ce hotărâre de guvern să emită, până nu își fac ei treaba. Îi transmit lui Nica să facă îndreptarea erorilor, să începem să construim. Mă angajez că după ce rezolvă Nica problemele, să obțin toate avizele necesare”, a declarat Alfred Simonis.

Dar, pentru ca stadionul să fie finalizat, va mai dura aproximativ trei ani. Altă problemă este crearea unei echipe care să joace pe acel stadion.

”Construirea, finalizarea lucrărilor va dura minim trei ani. Va trebui să luăm de la capăt totul, să aducem o echipă a Timișoarei în primele ligi. Dacă nu avem echipă, degeaba avem stadion. De aceea, fac acest apel către Consiliul Județean Timiș, Alin Nica, primar, primărie, să identifice resursele și soluțiile legale în a investi în echipă, să fie menținută în liga 2 să avem până la finalul construcției o echipă competitivă. Ne vor spune că nu se poate, că nu sunt soluții juridice. În 20 din 41 de județe sunt echipe finanțate de autorități. Mă angajez, cu aut locale, cu Ministerul Finanțelor, Curtea de Conturi, cu primari care finanțează o echipă sportivă din banii autorităților, să găsim formula juridică pentru susținerea financiară a echipei, până ce stadionul va fi finalizat”, a mai declarat Simonis.

UPDATE. CJ Timiș respinge acuzațiile: Am soluionat toate cererile în trei zile

Acuzat că nu și-ar fi făcut treba, Consiliul Județean Timiș a răspuns, prin vocea vicepreședintelui Alexandru Proteasa. Conform acestuia, toate solicitările emise în ședința respectivă au fost solicitate în termen de trei zile.

“Consiliul Județean Timiș a soluționat în 3 zile toate solicitările suplimentare ale Ministerului Dezvoltării, așa cum au fost formulate în cadrul ședinței de lucru premergătoare Comisiei Tehnico-Economice. Din documentul prezentat jurnaliștilor, ar fi punctele 3, 4 și 5 soluționate prin hotărârea plenului CJ Timiș în 25 octombrie. În rest, sarcinile cad în răspunderea proiectantului și a CNI”, spune Proteasa.

Mai mult, el îl acuză pe PSD-ist că ar fi întârziat la ședința respectivă, motiv pentru care nu ar fi înțeles ce se cere, spune vicele CJ Timiș.

”Posibil să se fi creat această neînțelegere deoarece la ședința de lucru de la București, pe lângă faptul că a întârziat, domnul Simonis nici nu a luat cuvântul ca să clarifice sau să prezinte ceva. Așa cum am transmis de fiecare dată și așa cum este în realitate, Consiliul Judeţean Timiș tratează construirea noului stadion ca pe o prioritate, ne-am mobilizat exemplar de fiecare dată, la orice solicitare, suntem pregătiți de luni de zile pentru demolare. Nu același lucru îl pot spune despre premierul Ciolacu care a venit la Timișoara, s-a întâlnit cu suporterii și le-a promis hotărârile de guvern. Să vină de la București hotărârile de guvern promise, și, din următoarea zi, CJ Timiș demarează licitația pentru demolare” a precizat Alexandru Proteasa, vicepreședinte al CJ Timiș.

