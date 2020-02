Alianța Vestului – Falcă-Robu-Boc-Bolojan – nicio realizare, doar PR politic electoral

După o lungă perioadă de liniște, Alianța Vestului a apărut din nou în spațiul public după ce ministrul Transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, Lucian Nicolae Bode a avut o întâlnire cu o parte dinte primarii municipiilor Cluj-Napoca, Oradea, Arad, și Timișoara. Ministrul a semnat, vineri, la Cluj-Napoca un acord cu primarii din Alianţa Vestului, pentru susţinerea proiectului electrificare şi reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a lipsit de la întâlnirea cu ministrul Transporturilor, spunând că ”subiectele abordate la întâlnire nu vizau Timișoara”. Prin urmare Robu a ratat ocazia de a vorbi despre nevoile Timișoarei și de a stabili o legătură directă cu ministrul Bode.

Clujenii, timișorenii, orădenii și arădenii plătesc anual, fără a fi consultați, un PR politic electoral pentru patru primari liberali, fără nicio realizare comună, intitulat „Alianța Vestului”.

”Două-trei poze în fiecare an, cu cei patru primari, costă comunitățile din Cluj-Napoca și Timișoara, de exemplu, peste 160.000 euro. Practic, cei patru primari spun mereu doar ce vor face, pentru că realizările lipsesc cu desăvârșire: zero fonduri europene atrase, zero demersuri şi kilometri din autostrada promisă, care urma să conecteze cele patru oraşe, Timişoara – Arad – Cluj-Napoca – Oradea.

Chiar dacă trei din cele patru comunități se bucură și de suportul consiliilor județene, trei președinți, fiind alături de cei patru primari, lideri ai PNL, chiar dacă din octombrie au la dispoziție un ministru liberal al transporturilor din zonă și un guvern întreg la dispoziție, condus tot de un liberal, pălăvrăgeala politică și PR-ul strict electoral duc în derizoriu această inițiativă.

Având în vedere întâlnirea celor patru primari de la Cluj-Napoca, în prezența ministrului transporturilor, le solicit să anunțe punctual ce își propune această alianță politică: câți kilometri de autostradă și de cale ferată care să lege cele patru orașe, cu prezentarea aproximativă a costurilor aferente și a termenelor de execuție. Nu ne interesează proiecte fanteziste, precum Robu care se teleportează la Bolojan și Falcă care vine la Boc printr-un tunel sub Apuseni”, spune deputatul PSD Horia Nasra.

