Alin Maxim s-a întors din Italia la Timişoara şi a investit 22.000 de euro într-un laborator în care produce salam fără conservanţi

Alin Maxim a studiat şi a lucrat în domeniul sanitar în Italia, acolo unde a descoperit pivniţe şi beciuri special amenajate pentru maturarea de mezeluri şi brânzeturi. El s-a întors în ţară în 2016, iar patru ani mai târziu a pus bazele unui laborator în care astăzi produce salam natural sub eticheta Gustarea Regelui. Totul a pornit dintr-o veche pasiune, spune el, iar printr-o investiţie de circa 22.000 de euro, experimentele lui s-au materializat într-un adevărat business.

„În spate sunt multe experienţe care m-au adus aici. Brandul l-am pus pe picioare puţin câte puţin, de acum 12 ani. Totul a început cu o emoţie care se leagă de unul dintre beciurile pe care le-am vizitat în Italia şi unde am văzut produse pe care oamenii respectivi le făceau cu foarte multă pasiune. Am pus acest vis într-un sertar şi l-am scos de acolo în 2020, l-am scuturat puţin de praf, când am început să fac primele experimente. Am început cu o mică celulă de maturare construită artizanal şi am produs primele bucăţi de salam. Aveam câteva reţete care erau mai mult poveşti pe care le-am adunat şi le-am aşternut într-o agendă. Experimentul s-a transformat într-un atelier de producţie. Investiţia s-a ridicat la circa 22.000 de euro, bani puşi deoparte şi un mic ajutor din partea familiei”, a povestit Alin Maxim.

Astăzi, sub eticheta Gustarea Regelui, el produce în mod constant două tipuri de salam, iar periodic, se „mai aventurează în alte direcţii” şi face şi alte mezeluri.

Principala diferenţă, atunci când vine vorba despre produsele sale, este chiar dorinţa de a produce mezeluri fără niciun tip de conservant. Antreprenorul se foloseşte de un proces tehnologic pe care l-a deprins în Italia şi anume de deshidratare.

Salamul produs de el este învelit într-un mucegai nobil, care se formează în mod natural, atunci când produsul respectă anumiţi parametri. Faza de învelire în mucegai este treptată, explică Alin Maxim, şi este rezultatul unei prime faze de fermentare a produsului.

„Această fază de fermentare îi dă produsului un pH, care să-l aducă în parametri de siguranţă alimentară şi îmi permite să creez un produs care să nu conţină nitriţi şi nitraţi. Ajungând la acel pH potrivit, produsul este pregătit să permită acelei culturi de mucegai să se formeze şi să îl protejeze”, a detaliat acesta.

Antreprenorul spune că partea de pH, de maturare şi fermentare sunt principii combinate cu cunoştinţele în medicină pe care le-a dobândit la facultate în Italia. Deşi a profesat într-o clinică şi a avut şi un cabinet propriu, el a revenit la această veche pasiune, pentru mezelurile maturate.

În general, clienţii vin din Timişoara, acolo unde se află şi laboratorul, însă sunt şi foarte multe cereri de la persoane din alte oraşe.

„În principiu, mă bazez mult pe livrări. Dorinţa mea este să rămân un producător mic. Nu vreau să devin un colos industrializat. Producţia este destul de mică şi atunci îmi ajunge o zi pe săptămână pentru a crea produsele.”

Un kilogram de salam costă 110 lei. În producţia unui kilogram de salam intră două kilograme de carne, condimente şi timpul de maturare, de 90 de zile.

Alin Maxim a optat momentan pentru a nu colabora cu băcăniile locale şi spune că a fost o alegere economică, dar şi de branding. „Am vrut ca eu să fiu persoana din spatele Gustării Regelui, să le văd reacţia oamenilor, să mă împrietenesc cu ei”.

Totuşi, pentru că nu s-a putut extinde până în Arad, a acceptat să colaboreze cu un local în care se fac degustări de vinuri şi produse româneşti.

Antreprenorul a decis să dea naştere acestui business într-o perioadă critică, plină de incertitudine. Însă, el nu regretă momentul ales şi spune că ar face aceeaşi alegere oricând, pentru că, „deşi perioada, din punct de vedere economic, a fost o provocare, întotdeauna merită să faci ceea ce îţi place”.

