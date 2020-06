Alin Nica acuză: ”PSD foloseşte Parlamentul ca instrument politic pentru a bruia guvernul”

Actualul primar al comunei Dudeştii Noi, candidatul PNL Timiş la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean, consideră că PSD foloseşte Parlamentul României în scop politic, aceasta în condiţiile în care nu ştie să legifereze. Afirmaţiile vin pe fondul deciziilor luate de Curtea Constituţională în problema alegerilor locale şi a prelungirii mandatelor actualilor aleşi.

„Deciziile CCR de astăzi ne-au arătat încă o dată, dacă mai era nevoie, că PSD nu știe să legifereze și folosește Parlamentul ca instrument politic pentru a bruia activitatea Guvernului. Nu e nicio surpriză: PSD are aceleași metehne din trecut. Criza generată de COVID ne-a mai arătat însă ceva, PSD nu are limite atunci când vine vorba despre interesul politic. S-au folosit inclusiv de acest prilej pentru a câștiga puncte electorale”, spune Alin Nica.

Reprezentantul PNL mai subliniază că actualul Cod administrativ are prevederi clare în această problemă.

„Îi asigur pe toți colegii mei primari din Timiș, că tot acest joc politic nu va reuși să destabilizeze administrația locală. PSD va trebui sa accepte în Parlament, prelungirea mandatelor tuturor aleșilor locali, așa cum a propus PNL. Codul administrativ adoptat anul trecut prevede foarte clar că mandatele primarilor, consilierilor locali și județeni se prelungesc până la preluarea acestora conform legii. Nu avem de ce să jucăm în hora pesedistă care încearcă doar să ne distragă nouă, aleșilor locali, atenția de la problemele importante din comunitățile noastre într-o perioadă în care îngrijorarea și incertitudinea au prins rădăcini. Avem multă treabă în orașele și comunele noastre”, a încheiat Nica.

