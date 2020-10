Alin Nica, despre eșecul negocierilor cu USR PLUS: „Mă întristează să văd cum frustrarea și imaturitatea politică minează o relație de colaborare”

Alin Nica, despre eșecul negocierilor cu USR PLUS: „Mă întristează să văd...

Negocierile dintre PNL și USR PLUS în vederea realizării majorităților în Consiliul Județean Timiș și în Consiliul Local Timișoara au întâmpinat un blocaj. Drept urmare, în cadrul conferinței de presă unde ar fi trebuit să se anunțe semnarea protocolului de colaborare, s-a ajuns să se vorbească despre motivația eșecului – cel puțin temporare – tratativelor.

Reamintim, Alin Nica, noul președinte al Consiliului Județean Timiș și președintele PNL Timișoara, și Dominic Fritz, noul primar al Timișoarei din partea USR PLUS, au avut păreri diferite despre acest lucru. Cei de la USR PLUS consideră că PNL a încălcat înțelegerea inițială, Nica anunțând doar cu câteva minute înainte că nu se va semna acum și pentru numirea viceprimarilor de la Timișoara și vicepreședinților de la CJT, și că încă există în PNL anumiți „dinozauri” care nu doresc cu adevărat schimbarea. Pe de altă parte, liberalii consideră că ceilalți s-au grăbit prea tare cu alegerea viceprimarilor și vicepreședinților și spun că, din prisma declarațiilor de miercuri ale lui Cătălin Drulă, încă nu au arătat că pot fi parteneri de încredere. Cei de la USR PLUS au și părăsit conferința de presă după ce Dominic Fritz și-a prezentat punctul de vedere. Ulterior, acesta anunța că îi dă un ultimatum lui Nica, până luni seară, pentru a decide cum va proceda în cadrul negocierilor.

Dacă Fritz a chemat jurnaliștii la sediul USR PLUS Timiș pentru a-și prezenta punctul de vedere, Nica a făcut-o pe Facebook. „Mă întristează să văd cum frustrarea și imaturitatea politică minează o relație de colaborare care ar putea aduce beneficii Timișoarei și întregului județ Timiș. Deși sunt conștient că majoritatea partenerilor de discuții de la USR PLUS sunt lipsiți de experiență în administrație publică, mărturisesc că a fost o surpriză neplăcută pentru mine să observ că partenerii noștri au abandonat negocierile când am cerut să amânăm cu o săptămână discuția despre funcții”, a început noul președinte al CJT.

Nica spune că a considerat mai importantă semnarea protocolului pentru proiecte, fără a exista prevederi legate de funcții, lucru care poate fi stabilit ulterior. Lovit de refuzul USR PLUS și de ultimatumul impus de Dominic Fritz, Nica a adăugat: „Îl apreciez pe Dominic și presupun că are această abordare care nu îl caracterizează sub presiunea colegilor care doresc urgentarea unui protocol de colaborare, astfel încât să obțină cu orice preț numirile dorite”.

La fel cum a anunțat și în cadrul conferinței de presă, noul președinte al CJT spune că exclude orice parteneriat cu PSD și că „avem răbdare cu partenerii noștri și sunt convins că rațiunea și interesul oamenilor va prevala”, astfel încât să fie realizată, după cum își doresc liberalii, o colaborare pe termen lung.

„Împărțirea funcțiilor, numirea urgentă a unor membri, așa cum își dorește partidul pe care l-am considerat ca fiind singura formațiune politică cu care putem avea un dialog corect, bazat pe încredere reciprocă, nu este principalul nostru obiectiv. Da, putem discuta și despre funcțiile de viceprimar și de vicepreședinte, dar nu acestea au fost, în opinia noastră, a celor de la PNL, principalul obiectiv al întâlnirilor. Timișorenii nu au dat un vot pentru ca PNL și USR PLUS, câștigătorii alegerilor locale, să înceapă din primul moment să își împartă funcțiile administrative. Da, e nevoie de o majoritate atât în Consiliul Local Timișoara, cât și în Consiliul Județean Timiș, dar aceasta trebuie să fie una FUNCȚIONALĂ, bazată pe cooperare, înțelegere, lipsa amenințărilor, a atacurilor politice lipsite de bază reală și, mai ales, fără ultimatum-uri”, a adăugat suplimentar față de conferința de presă Nica.

Revenind la un punct de vedere exprimat și cu câteva ore înainte, liberalul vorbește și despre contextul epidemiologic în care se află Timișoara și Timișul: „În ceea ce privește lupta împotriva COVID -19, aceasta reprezintă unul dintre principalele obiective pe care le avem în vedere, dar sunt convins că acțiunile comune nu depind de împărțirea unor funcții. Reiau ce am susținut și în declarația de presă, la Consiliul Județean pot să coordonez toate demersurile, alături de întreaga echipă, chiar și fără vicepreședinți numiți. Am încredere că și Dominic Fritz va face la fel la Primăria Timișoara, deoarece prevenirea răspândirii unui virus nu ține de numirea a doi viceprimari. O problemă atât de importantă, cum este criza sanitară, nu cred că se pasează vicepreședinților sau viceprimarilor, ci trebuie să existe implicare la cel mai înalt nivel. Eu mă voi implica personal în lupta împotriva COVID -19 și cred că și Dominic Fritz trebuie să facă la fel, iar împreună să dăm un semnal puternic populației, de hotărâre și de coordonare în acțiune și mesaj”.

În încheiere, Alin Nica a scris: „Consider întâlnirea de azi și reacția nervoasă a partenerilor noștri o mișcare de etapă în cadrul unor negocieri ce nădăjduiesc să se finalizeze cu un rezultat pozitiv”.

Comentarii

comentarii