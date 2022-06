Alin Nica se apără în problema finanțării TM 2023: Acuzații ipocrite, își ascund nerealizările

Nu am blocat nicio finanțare, Primăria Timișoara și administrația USR sunt incapabile și nu pot duce la bun sfârșit proiectele pentru care cere finanțare,spune Alin Nica. El contestă total acuzațiile conform cărora ar fi blocat ordonanța referitoare la finanțarea TM 2023 și că ar fi tăiat din banii primăriei. Sunt acuzații ipocrite, spune șeful Consiliului Județean Timiș, de fapt se dorește ascunderea nerealizărilor administrației USR.

E o problemă falsă, banii rămân la Timișoara, nu îi ia nimeni, spune Nica. Dar, problema este că obiectivele propuse spre finanțare de primărie nu mai pot fi realizate, fiind departe de a se închide în termen util, urmând ca banii să se piardă.

„Acuzațiile conform cărora eu aș tăiat finanțarea pentru Timișoara Capitală Culturală e ipocrită, complet falsă, de fapt dorește să ascundă sub forma unui atac nerealizările. administrației Fritz. Aceasta livrează timișorenilor, îi pune la o dietă bogată în propagandă și săracă în realizări. La fel e și la TM2023. Am vorbit cu Dominic Fritz să nu discutăm în termeni negativi și nu s-a întâmplat așa”, a spus, miercuri, Alin Nica.

E o falsă problemă, toți banii se folosesc la TM, mai spune Nica, Dacă primește CJT o sumă sau alta, tot la Capitală Culturală ajunge.

Cei de la USR au impresia că dacă nu fac ei nu e bine. În adresa noastră spre minister am trimis că marea majoritatea proiectelor nu vor fi finalizate în 2023, trebuie măsuri de avarie. Noi am propus să facem structuri modulare, are să poată fi ulterior refolosite. Să facă posibilă derularea acestui proiect. În răspunsul de la Ministerul Culturii erau prevăzute sume mai mari pentru CJT. În proiectul de ordonanță din 9 februarie, la investiții CJT avea alocați 44,7 milioane de lei, primăria 39,89 milioane. Problema e că primăria a dorit aceleași obiective lansate inițial, dar stadiul lor de realizare este de 0 – 5%, unele fiind chiar abandonate, la altele nu vor avea nici proiectul și studiul de fezabilitate până la 1 ianuarie. Noi avem proiecte ce se pot realiza”, spune Nica.

După acest moment a intervenit Alfred Simonis de la PSD, spune Nica, și așa CJT s-a trezit cu o treime din banii alocați iniția.

”Nu a adăugat ci a tăiat din bani, inițiativa noastră era una concretă. A modificat lucrurile dramatic, CJT contribuie cu 25% din proiect și primește doar 10% din investiții. Am avut discuție cu prim ministrul, orice om rezonabil nu poate să nu observe lipsa de performanță. Primul ministru a zis că vrea să se uite mai atent. În 9 iunie am trimis varianta actualizată”, mai spune șeful CJT.

Primăria e geloasă, spune oficialul.

”Cred că primăria e geloasă, noi livrăm, ei se plâng. Prin manifestări vor să scotă CJT din proiectul TM2023. Avem 17 propuneri concrete de evenimente. Din ele nu au vrut să includă niciuna în Bid book. La Asociație mai sunt doi angajați. Asta a făcut Fritz și primăria. Cotizația nu mai e plătită de mult timp. Aceasta trebuia să fie structura de implementare în care să fim toți împreună. Am pus accent pe calitate. Fritz, Lațcău vor bani să îi împartă anturajului, ca la Centrul de Proiecte. Există știu și un dosar penal. Vom afla care sunt acele substraturi, care au făcut ca selecția de proiecte să fie netransparentă și viciată”, a mai subliniat Nica.

”Poate primăria cheltui banii de la minister? Eu cred că nu, la fel și alții. Primarului și administrației USR nu îi lipsesc banii ci competența. Sau poate le pasă de bani pentru că anturajul USR e disperat după finanțare pentru a acoperi sprijinul din campanie. Aleg tactica pârjolirii de parcă ar fi ultima șansă, asta va și fi. Timișoara nu mai are nevoie de experimente. Eu mă văd cu Fritz permanent, nu mi-a spus niciodată nimic căar fi nemulțumit”, a mai spus Nica.

El a dat mai multe exemple unde proiectele primăriei sunt la un grad de realizare foarte mic: Multiplexity, noua sală a Teatrului German, Centrul Cultural de pe strada Mărășești, Opera, Filarmonica Banatul.

”Singurele unde se lucrează sunt cinemaurile, Victoria e singurul finalizat, Dacia, Studio, Timiș sunt în lucru. Restul nu se lucrează. Practic dacă primăria merge cu aceste proiecte, Timișoara va pierde 95% din bani. Atunci de ce acest atac pe o soluție pozitivă când tu vrei să maschezi neputința?”,mai subliniază liderul CJT.

El a dat și câteva exemple de ceea ce ar dori să facă CJT.

”Ce vrem noi să facem, sub formă de infrastructură temporară. Hang Air este o structură temporară care poate găzdui 17.000 de persoane, nu avem momentan așa ceva aici. Va fi amplasat la Cioca. E în valoare de 11 milioane de lei. Există și alte variante de construcții temporare. Se montează în câteva zile. Sistemul de control, climatizare, acces, toate la Muzeul de Artă le-am propus pentru proiectu cu Brânncuși, va fi finanțat de la bugetul județului dacă nu primim bani, este învaloare de 11,5 milioane de lei. Mai dorim să reabilităm sala multifuncțională de la Bastion, cu 5,3 milioane. Se va reabilita acoperișul la Centrul de Cultură și Artă, putem face aici expoziții de artă, suma necesară e 1,2 milioane. Reabilitarea bibliotecii județene, acesta era singurul proiect acceptat inițial”, este oferta lansată de Nica.

El a lansat un atac extrem de dur referindu-se la calitățile colegului său de administrație. ”Dacă ar fi să se scrie o carte despre cum poți în mai puțin de 2 ani să ajungi de la ero la zero, Fritz ar fi zero-ul principal”, a încheiat acesta.

Tot miercuri, a mai oferit o replică în scandalul legat de finanțările pentru TM2023 și Primăria Timișoara. Reprezentanții instituției, în frunte cu primarul Dominic Fritz spun că majoritatea obiectivelor municipalității sunt deja finalizate, în timp ce cele ale CJT-ului nici nu ar fi fost pornite. Mai mult, primarul Dominic Fritz îl acuză pe Nica de „politizarea” titlului de Capitală Europeană a Culturii.

Iată comunicatul de presă al primăriei, transmis miercuri:

”90% dintre obiectivele de infrastructură culturală asumate de Primăria Timișoara prin dosarul de candidatura în 2016 sunt fie finalizate fie în lucru cu termen de finalizare anul acesta sau anul viitor. Cei mai mari pași au fost realizați în ultimul an și jumătate, din bugetul local. Cinema Victoria este gata, alte 3 cinematografe vor fi finalizate în următoarele 12 luni. Valoarea totală a lucrărilor este de aproape 190 milioane de lei.

Pe partea de program cultural, prin Centrul de Proiecte, Primăria Timișoara a alocat anul acesta un buget record de 22,5 milioane de lei pentru finanțarea a aproape 120 de proiecte de cultură, sport și comunitate, adică de patru ori mai mare decât cel al CJT. Primăria și-a asumat să finanțeze toate proiectele din dosarul de candidatură, în afară de cele câteva care primesc finanțare de la Consiliul Județean.

În același timp, nu putem să nu remarcăm faptul că dintre cele patru obiective de infrastructură și de turism cultural asumate de Consiliul Județean Timiș în dosarul de candidatură cu care Timișoara a câștigat acest titlu, niciunul nu a fost nici măcar început, darămite realizat, cel mai grăitor exemplu în acest sens fiind reabilitarea Castelului Huniade.

«Dacă alții decid să folosească proiectul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii, un proiect istoric, în disperata lor luptă politică, e alegerea lor. Nu știu cine câștigă politic dintr-o astfel de abordare, dar stiu sigur că Timișoara pierde. Eu sunt focusat să livrez ce și-a asumat Timișoara: investiții ambițioase în infrastructura culturală, redeschiderea cinematografelor ca centre culturale, un program cultural de calitate care ajunge la toți timișorenii și care atrage vizitatori din toată Europa. Miza acestui titlu este să transformăm imaginea României în lume, cu Timișoara și cultura ei cap de afiș. Nu voi juca jocul unor oameni politici locali pentru care miza pare să fie strict una de carieră personală», a declarat primarul Timișoarei, Dominic Fritz”.

