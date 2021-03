Alin Nica votează împotriva carantinei: ”Nu mai terorizați oamenii cu măsuri restrictive”

Carantina din Timișoara și zona metropolitană trebuie să înceteze, este de părere Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, iar el va vota, miercuri, la ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru ridicarea acestei măsuri. Măsurile drastice de carantinare nu își mai au justificare.

”La ședința CJSU voi vota din nou pentru ridicarea carantinei care vizează Timișoara și comunele periurbane. Sper ca măcar acum, după toate explicațiile date și semnalele de alarmă pe care le-am tras, să reușim să luăm împreună o decizie corectă și să oprim prelungirea inutilă a măsurilor restrictive ineficiente. Județul Timiș are cele mai multe persoane vaccinate din țară. Asta în condițiile în care am fost de fiecare dată printre ultimii la alocările de vaccinuri la nivel national. Nu pot să nu mă întreb de ce suntem terorizați cu masuri restrictive în loc să aplicăm împreună măsuri eficiente de a lupta cu pandemia”, spune Nica.

El cere ca cei din administrație să își folosească creierul și nu mușchii atunci când iau decizii, chiar dacă pentru unii aceasta presupune un efort.

Așa cum am spus de fiecare dată, sunt foarte conștient și preocupat de pericolul reprezentat de pandemia Covid-19. Nicio clipă nu am propus și nu am susținut măsuri care să dăuneze oamenilor. Eu am cerut un singur lucru: ca responsabilii din administrație să își folosească creierul, nu „mușchii”. Pentru unii poate e greu, dar zic că ar trebui să facă acest efort.

