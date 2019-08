Am aflat unde merg opt milioane de lei din Programul de susţinere a proiectului Timişoara Capitală Culturală: Biblioteca Judeţeană

Mai mult de opt milioane de lei ar urma să fie alocaţi de guvern pentru a finanţa renovarea clădirii care găzduieşte Biblioteca Judeţeană Timiş. Alocarea se va face în cadrul ordonanţei privind stabilirea unor măsuri financiare pentru susţinerea desfăşurării Programului cultural naţional “Timisoara – Capitala Europeană a Culturii în anul 2021”, a anunţat preşedintele CJ Timiş, Călin Dobra.

El se află la Bucureşti, unde a discutat pe această temă cu ministrul Culturii şi cu secretarul de stat din cadrul acestei instituţii.

„Mă aflu la București, unde am avut o întâlnire cu ministrul Culturii şi Identității Naționale, Valer Daniel Breaz, și secretarul de stat, Ion Ardeal Ieremia. Am discutat despre aplicarea OUG 42/2019 care presupune finanțarea de 8.778.000 lei pentru reabilitarea clădirii din Piața Libertății nr. 3, sediul Bibliotecii Județene Timiș “Sorin Titel”. Imobilul care este unul foarte important își va recăpăta cât mai curând strălucirea.”, a anunţat Dobra.

Biblioteca Județeană Timiș are o suprafață de 677 mp și a fost fondată în 1904, sub denumirea de ”Biblioteca Publică” cu caracter științific a orașului Timișoara.

