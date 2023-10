Ambasadorul Israelului, în vizită de lucru la Timișoara: “Minoritățile de aici îmbogățesc cultural și din alte puncte de vedere societatea românească”

Reuven Azar, ambasadorul Israelului la București, care l-a înlocuit, în 2022, pe David Saranga, se află încă în perioada în care ia România la pas, pentru a ne cunoaște cât mai bine țara. Azar a ajuns joi la Timișoara, iar pe lângă întâlnirile cu oficialitățile locale și cu membrii comunității evreiești, a făcut un popas și la Casa Adam Muller Guttenbrun, la invitația deputatului Forumului Democrat al Germanilor din România, Ovidiu Ganț.

“Sunt la începutul vizitei mele la Timișoara, sunt pentru prima dată aici. Am avut onoarea să mă întâlnesc dimineața cu primarul Timișoarei, am participat la un eveniment al Muzeului Apei, condus de domnul Vlaicu, om bun lider, de asemenea am avut privilegiul să vizitez comunitatea germană de aici, condus de deputatul Ovidiu Ganț, un mare prieten al cumunității evreilor. Avem o cooperare bună cu comunitatea germană, nu doar cea din această zonă, de asemenea am vizitat Sibiu, o altă parte a României care are o comunitate germană. Cooperăm și cu atoritățile pentru păstrarea moștenirii și istoriei, atât al germanilor cât și al evreilor din România. Cred că diversitatea în România este o binecuvântare, toate minoritățile de aici îmbogățesc cultural și din alte puncte de vedere societatea românească”, a spus Reuven Azar.

“L-am cunoscut acum ceva timp pe domnul ambasador Azar și l-am invitat la Timișoara. Avem o relație, după cum știți, foarte strânsă cu Comunitatea Evreiască din România. Lucrez de multă vreme cu prietenul meu, deputatul Silviu Vexler, președintele acestuia. În acest context, faptul că a vizitat o serie de alte mari orașe, vizita la Timișoara e extrem de importantă”, declarat Ovidiu Ganț.

“Este o mare onoare pentru noi că l-am primit astăzi pe domnul ambasador la noi în casă. Dorește să vadă cât mai multe orașe din România. Să vadă de fapt despre ce e vorba și cum se dezvoltă România în condițiile actuale. A fost foarte impresionat de ce se întâmplă aici, de casa noastră, i-am arătat sala festivă, sigur că l-am condus și etajul patru, să vadă azilul nostru de bătrâni și condițiile în care trăiesc bătrânii la noi. De asemenea, l-am dus să vadă și Muzeul Șvabilor din Banat”, a adăugat Ioan Fernbach, președintele Forumului Democrat al Germanilor din Banat.

Reuven Azar va participa luni, 9 octombrie, la evenimentele organizate în Sinagoga din Cetate, cu ocazia Zilei Internaţionale a Holocaustului.

