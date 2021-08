Amendat pentru că “umfla” facturile de gaz și de energie electrică emise clienților noi din Timiș

Comisarii CJPC Timis au verificat o reclamatie referitoare la practicile incorecte folosite de un operator din domeniul furnizarii de energie electrica si gaz, in relatia cu clientii, iar rezultatul a confirmat tendinta acestuia de “umflare” a facturilor.

Astfel, o echipa de control a efectuat controale pe teren, iar comisarii au constatat ca operatorul economic in cauza afisa, pe site-ul propriu, sintagma „beneficiaza de cel mai bun pret la gaz“ care nu a putut fi probata de reprezentantii companiei. De fapt, comparatorul de oferte demonstreaza exact contrariul.

Concret, oferta comerciala preciza ca pretul energiei active este, in februarie 2021, de 239,95 lei/MWh, fara accize si TVA. Dupa calcularea pretului complet, s-a ajuns la concluzia ca pretul real ajungea de fapt la valoarea de 634,03 lei/MWh (avand incluse toate taxele), ceea ce inseamna ca pretul final era de 2,64 ori mai mare decat cel afisat in oferta.

Acelasi lucru s-a intamplat si in cazul ofertei de gaz, in februarie 2021, pretul prezentat era de 63 lei/MWh, fara taxe incluse. Insa pretul final, care continea toate taxele, ajungea in realitate la 123,88 lei/MWh, adica aproape dublu fata de cel prezentat.

Inspectorii CJPC Timis au considerat ca informatia astfel prezentata de operatorul economic in oferta sa atrage mult mai usor consumatorul, care constata abia dupa incheierea contractului ca, de fapt, pretul final pe care urma sa il plateasca era considerabil mai mare.

In conformitate cu prevederile legale, operatorul economic are obligatia sa prezinte in oferta pretul final al utilitatilor furnizate. Faptul ca a actionat intr-un mod diferit contravine prevederilor Legii nr. 363/2007.

Comentarii

comentarii