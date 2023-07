Amenzi de peste 40.000 de lei aplicate vineri centrelor rezidențiale de comisiile mixte coordonate de Prefectura Timiș

Raport preliminar al actiunilor de verificare a centrelor rezidentiale destinate persoanelor varstnice, a centrelor rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati si a celor destinate copiilor care functioneaza pe raza judetului Timis, desfasurate vineri, 14 iulie 2023:

Actiunile de verificare au fost efectuate de catre comisii mixte de control formate din reprezentanti ai unor institutii cu drept de control: Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Timis, Directia de Sanatate Publica Timis, Inspectoratul Teritorial de Munca Timis, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Timis, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Timis, Inspectoratul de Politie Judetean Timis, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Banat” Timis.

In cursul zilei de astazi, cele 3 comisii mixte de control formate sub coordonarea Institutiei Prefectului – Judetul Timis au controlat un numar de 15 centre situate pe raza judetului Timis, in localitatile: Ciacova, Giulvaz, Ortisoara, Sanandrei, Masloc, Dumbravita, Buzias, Bucovat, Ghiroda.

In urma actiunilor de control efectuate astazi, nu au fost depistate nereguli de functionare majore la niciun centru. In schimb, au fost aplicate avertismente si amenzi pentru urmatoarele deficiente identificate:

Asociatia de Medicina Integrata Masloc: a fost aplicata o sanctiune de 1.000 lei pentru neinscrierea angajatilor pentru cursurile de igiena.

Fundatia Umanitara Raul Vietii Ortisoara: au fost aplicate doua avertismente si o amenda in valoare de 2.000 lei pentru deficiente la cazare (hol acces neigienizat, cu tapet rupt pe portiuni, camera joaca cu infiltratii pe tavan), la bucatarie (perete necuratat, neigienizat, doua produse expirate, nerespectare temperatura depozitare), la locul de joaca (platforma cu lipsa traversa lemn).

Asociatia Casa Noua Ghiroda: a fost aplicat un avertisment pentru reparatii necesare in cadrul unui grup sanitar.

Casa Noastra RDC Bucovat; a fost aplicata o amenda in cuantum de 20.000 lei pentru functionarea fara detinerea unei autorizatii de securitate la incendiu.

Casa Maria Stefania Giulvaz: a fost aplicata o amenda in cuantum de 8.000 lei pentru neefactuarea operatiunilor de dezinfectie, dezinsectie si deratizare.

Casa Maria Stefania Giulvaz: a fost aplicata o amenda in cuantum de 10.000 lei pentru lipsa autorizatie sanitar-veterinara si diverse activitati alimentare desfasurate necorespunzator.

La finalul perioadei de verificare a centrelor rezidentiale destinate persoanelor varstnice, a centrelor rezidentiale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati si a celor destinate copiilor care functioneaza pe raza judetului Timis, respectiv a unui numar total de 112 centre, Institutia Prefectului – Judetul Timis va comunica opiniei publice cuantumul amenzilor inregistrate si masurile luate pe intreaga perioada de control.

