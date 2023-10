Andrei Ivanovich, demonstaţie emoţionantă de virtuozitate, la Sinagoga din Cetate Timișoara

Demonstaţie emoţionantă de virtuozitate oferită printr-un proiect UPT în colaborare cu Asociatia Salvaţi Patrimoniul Timișoarei

Maestrul pianist cu origini timișorene, Andrei Ivanovich a oferit săptămâna aceasta un recital de pian desosebit și emoţionant, prin proiectul Universităţii Politehnica Timișoara, Capitalizing on urban culture by promoting cultural heritage and cultural entrepreneurship. Evenimentul a fost posibil datorită implicării Asociaţiei Culturale Salvaţi Patrimoniul Timișoarei, prin președintele său Ilie Sîrbu, asociaţie care susţine proiectul, implicându-se semnificativ în implementarea lui.

Andrei Ivanovich aduce aproape omul din fiecare om, felul in care reflectezi muzicalitatea spațiilor interioare, freamătul dintre clipe, pentru bunăvointa creatoare cu care atinge subtil suflete, pentru integritatea dăruirii umane și muzicale, responsabilitatea oglindită în ținută artistică impecabilă, eleganța actului artistic și, deopotrivă, uman pus în slujba dragostei față de oameni!

Prin acest recital, Andrei Ivanovich într-un mod simplu și rafinat, ne-a oferit o lecție de măiestrie interioară, de sublimă curațenie interioară care îndeamnă la firesc, smerenie, recunostință!

La Andrei Ivanovich nu stii când se termina omul și când începe muzica, când apare copilul și când dăruiește Maestrul, ele împletindu-se natural, precum boabele de grâu într-un spic auriu, complet, continuu.

Sinagoga din Cetate, locul în care a fost organizat recitalul, s-a dovedit a fi un spaţiu foarte primitor, însă prea mic pentru melomanii orașului Timișoara, veniţi în număr mare la eveniment.

Profesor la Universitatea din Shanghai, Andrei Ivanovich, a impresionat audienţa nu doar prin talentul său, ci și prin simplitate și modestie, educaţie, respectul faţă de public, dovedind că e un om valoros prin el însuși și nu doar pentru faptul că este urmașul marelui compozitor Ioan Ivanovich al cărui vals ,,Valurile Dunării’’ a încântat o lume întreagă. Vorbitor a șase limbi, Andrei Ivanovici a dorit să interacţioneze cu fiecare persoană în parte după recital, comunicând în frumoasa limbă română, chiar dacă i-ar fi fost mai familiare limbile chineză, rusă sau germană, limbi în care a învăţat de-a lungul timpului.

Recitalul a fost organizat cu sprijinul Comunității Evreiești din Timișoara, Qub TV, Filarmonica Banatul din Timișoara, Costructim SA, Ziua de Vest și Banatul Azi.

