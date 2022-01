Anunț angajare RETIM

Compania RETIM angajează

ȘOFER CATEGORIA C/E

Cerințe: Permis Categoria C/E

Beneficii:

-Contract pe perioadă nedeterminată

-Tichete de masă

-Prime, bonusuri în funcție de performanță

-Ore suplimentare plătite 200% și 250%

-Primă de concediu

-Abonament servicii medicale

Mai multe detalii la tel. 0799109506.

CV-ul se trimite la e-mail recrutare@retim.ro .

** Prin transmiterea CV-ului dvs. pentru aceasta pozitie sunteti de acord cu preluarea si prelucrarea informatiilor personale, care vor fi accesate de persoanele responsabile cu procesul de recrutare in cadrul Companiei.

** Informatiile din CV vor fi utilizate numai in scopul recrutarii si vor ramane confidentiale. Prin transmiterea datelor dvs. personale sunteti de acord cu utilizarea acestora in scopul recrutarii in cadrul Companiei. Daca aveti intrebari, nelamuriri sau doriti sa accesati, corectati sau stergeti datele personale, contactati Compania.

