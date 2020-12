Anunţ important pentru cetăţenii localităţilor Giarmata şi Cerneteaz

Se aproprie de final perioada de mobilizare în vederea preluării de către compania RETIM Ecologic Service SA a serviciilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale de la locuitorii, societăţile comerciale şi instituţiile publice din comuna Giarmata – localitățile Giarmata și Cerneteaz. Astfel, începând cu data de 16 decembrie 2020, RETIM va începe colectarea efectivă a deşeurilor reziduale şi reciclabile din cele două localităţi menţionate. Iată care sunt ultimele informaţii necesare , precum şi PROGRAMUL DE COLECTARE pe străzi.

De la data primei informări publice – 7 octombrie 2020 – privind intrarea în operare în comuna Giarmata, agenţii companiei RETIM au realizat vizite la domiciliile persoanelor fizice şi la sediile societăţilor comerciale pentru întocmirea noilor contracte de salubrizare. Procesul de contractare este în cea mai mare parte finalizat, dar există încă utilizatori ai serviciului de salubrizare care NU au încheiat încă contracte cu noul operator, compania noastră, RETIM Ecologic Service SA.

Înştiinţăm pe această cale că Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş prevede obligativitatea utilizatorilor de a încheia contracte numai cu operatorul care are dreptul să presteze astfel de activitati in aria teritorial-administrativa in care se afla utilizatorul. Neîncheierea contractului cu operatorul autorizat pentru colectarea deşeurilor are următoarele consecinţe:

Neridicarea recipientelor de colectare a deşeurilor – pubela neagră şi sacul galben

Aplicarea de către organele abilitate a unei amenzi cuprinse între 500 şi 1000 de lei , conform Legii nr 101/2006.

În vederea încheierii rapide a unui contract de salubrizare, aveţi la dispoziţie următoarele canale:

Completarea online la link-ul https://retim.ro/contract/contracteonline/create

Solicitare telefonică la Call Center +40 374 885 692, de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.

Solicitare e-mail pe adresa contractare@retim.ro

De asemenea, utilizatorii serviciului de salubrizare – persoane fizice, societăţi comerciale şi instituţii publice – au obligaţia să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripționate și amplasate în spații special amenajate, a deșeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităților lucrative pe care le desfășoară; “Ghidul de colectare separată” se poate consulta online la următorul link https://retim.ro/utile/ghid_tm/ Nerespectarea obligaţiei de colectare separată a deşurilor va avea următoarele consecinţe:

Neridicarea recipientelor de colectare a deşeurilor – pubela neagră şi sacul galben

Aplicarea de către organele abilitate a unei amenzi cuprinse între 100 şi 300 de lei , conform Legii nr 101/2006.

PROGRAMUL DE COLECTARE LOCALITATEA GIARMATA

Utilizatorilor serviciului de salubrizare din localitatea Giarmata li se vor ridica deşeurile reziduale şi cele reciclabile în zile diferite.

Deşeurile reziduale – PUBELA NEAGRĂ – vor fi colectate o dată pe săptamână separat pe străzi, în zilele de LUNI, MIERCURI şi JOI.

Deşeurile reciclabile – SACUL GALBEN pentru persoane fizice sau PUBELE și CONTAINERE GALBENE pentru agenți economici– vor fi colectate o dată la două săptămâni în ziua de VINERI.

Iată programul pe străzi:

PROGRAM GIARMATA

PROGRAMUL DE COLECTARE LOCALITATEA CERNETEAZ

Utilizatorilor serviciului de salubrizare din localitatea Cerneteaz li se vor ridica deşeurile reziduale şi cele reciclabile în zile de diferite.

Deşeurile reziduale – PUBELA NEAGRĂ – vor fi colectate săptămânal în ziua de MARŢI.

Deşeurile reciclabile – SACUL GALBEN pentru persoane fizice sau PUBELE și CONTAINERE GALBENE pentru agenți economici– vor fi colectate o dată la două săptămâni în ziua de VINERI.

Iată programul pe străzi:

PROGRAM CERNETEAZ

Detalii suplimentare găsiţi pe www.retim.ro. De asemenea, operatorii serviciului de Call Center RETIM sunt disponibili la numărul +40 374 885 692, de luni până vineri, între orele 07.00 – 19.00.

