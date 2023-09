Apartamentele din marile orașe se scumpesc din nou. Creștere de un procent în Timișoara

Apartamentele scoase la vânzare în cele mai mari orașe din țară au continuat să se scumpească pe parcursul lunii august, arată datele centralizate și analizate de Imobiliare.ro, primul și cel mai mare portal imobiliar din România.

Indicele Imobiliare.ro indică faptul că la nivel național prețul mediu solicitat s-a situat în jurul valorii de 1.437 de euro/mp util.

Orașul Brașov s-a aflat în fruntea majorărilor de preț, fiind urmat de Cluj-Napoca și Constanța. Capitala se poziționează, în schimb, la coada clasamentului. De altfel, prețul mediu solicitat în București pentru apartamentele scoase la vânzare este abia al patrulea cel mai ridicat din țară.

De menționat este și faptul că într-un singur oraș s-a depășit de mult pragul de 2.000 de euro/mp util la vânzarea apartamentelor. Este vorba despre Cluj-Napoca.

“Chiar dacă, în continuare, numărul tranzacțiilor este mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, am înregistrat în vara acestui an cea mai bună perioadă a ultimelor 18 luni în ceea ce privește nivelul cererii. Acest lucru se reflect și în evoluția prețurilor. Pe de altă parte, prețurile apartamentelor au avut un ritm de creștere inferior nivelului inflației și evoluției veniturilor, ceea ce, în fapt, arată o mai mare putere de cumpărare pe piața rezidențială astăzi, față de acum un an de zile” – Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

August, luna scumpirilor în Brașov

Apartamentele din Brașov s-au scumpit pe parcursul lunii trecute cu 2,2%, prețul mediu solicitat de către proprietari pentru locuințele listate pe piață ajungând la 1.625 de euro/mp util. Acesta este cel mai semnificativ avans înregistrat pe parcursul lunii august în rândul celor mai mari orașe din țară analizate de Imobiliare.ro. Comparativ cu sfârșitul verii trecute, apartamentele din acest oraș sunt, totodată, cu 4% mai scumpe.

Tendințe ascendente ale prețurilor au apărut pe plan local atât pe piața veche, cât și în cazul locuințelor noi. O garsonieră într-un bloc construit înainte de anul 2000, poate fi cumpărată, la ora actuală, cu un preț mediu de 1.625 de euro/mp util. Pe acest segment de locuințe avansul a depășit ușor 3% în doar 30 de zile.

Cluj-Napoca, cel mai scump oraș din țară

Prețurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare în Cluj-Napoca, cel mai scump oraș pentru cumpărători, au crescut și ele în luna august. S-a putut observa, astfel, o apreciere cu 1,4% comparativ cu situația din iulie.

Locuințele sunt scoase la vânzare cu un preț mediu de 2.452 de euro/mp util, mult peste cel practicat în Capitală sau în alte orașe mari precum Constanța, Iași sau Timișoara.

Un avans mai important s-a putut observa pe plan local în cazul apartamentelor noi. Prețul mediu solicitat pentru acestea s-a majorat cu 2,3% pe parcursul lunii august și cu 2,6% comparativ cu intervalul similar al anului trecut. Un apartament cu două camere într-un bloc nou se vinde, în medie, cu 2.605 euro/mp util.

Tendința ascendentă a prețurilor se menține pe litoral

După un avans cu 1,3% înregistrat în iulie, prețurile au continuat să urmeze un trend ascendent în Constanța și pe parcursul lunii august. Majorarea pe plan local a fost cu 1,1% în doar 30 de zile, media ajungând să se situeze, la ora actuală, în jurul valorii de 1.546 de euro/mp util.

Avansul a fost susținut, în principal, de evoluția apărută pe segmentul locuințelor vechi, deci aflate în imobile construite înainte de anul 2000. În cazul apartamentelor cu 3 camere, spre exemplu, discutăm despre un preț mediu solicitat la vânzare de 1.575 de euro/mp, după o creștere cu aproape 2%. În schimb, prețul mediu solicitat pentru garsonierele vechi s-a redus ușor pe parcursul lunii august, dar se menține cu 6% mai ridicat decât cel înregistrat la finalul verii trecute.

Cât costă un apartament în Iași

În cazul apartamentelor scoase la vânzare pe piața rezidențială din Iași avansul s-a apropiat, luna trecută, de 1%. Prețul mediu solicitat a ajuns, astfel, la valoarea de 1.390 de euro/mp util.

Ușoare majorări ale prețurilor au putut fi observate atât pe segmentul vechi, cât și în cazul locuințelor noi. Poți cumpăra, de exemplu, un apartament cu 2 camere aflat într-un imobil construit înainte de anul 2000 cu o sumă medie de 1.387 de euro/mp util.

Avans de aproape 1% în Timișoara

În cazul apartamentelor scoase la vânzare pe piața din Timișoara avansul a fost apropiat de cel înregistrat luna trecută în Iași și s-a menținut sub pragul de 1%.

Pentru un apartament nou cu 2 camere, prețul mediu solicitat este în prezent cu 4,4% mai mare decât la sfârșitul verii trecute. Cumpărătorii pot achiziționa o astfel de locuință cu circa 1.575 de euro/mp util. O locuință similară aflată, în schimb, într-un imobil vechi se vinde cu 1.472 de euro/mp util.

Cel mai mic avans al prețurilor, în Capitală

Prețul mediu solicitat de proprietari pentru apartamentele vechi și noi scoase la vânzare în București a ajuns în luna august la 1.508 euro/mp util, după o ușoară creștere. Acesta se menține, însă, cu 1,6% sub nivelul înregistrat în august 2022.

Dacă în cazul apartamentelor din blocuri vechi vedem un avans la nivelul prețurilor, pe segmentul nou acestea par să urmeze mai degrabă o tendință descendentă. Poți cumpăra o garsonieră veche cu 1.593 de euro/mp util, după o majorare cu 2,2% în 30 de zile, în timp ce pentru garsonierele noi prețul stagnează și rămâne cu aproape 4% mai mic decât cel practicat la sfârșitul verii trecute. Trebuie să plătești, în medie, pentru o astfel de locuință 1.243 de euro/mp util.

Cum au evoluat prețurile în rândul orașelor medii

Un avans similar cu cel din București s-a înregistrat și în cazul orașului Craiova. În prezent, apartamentele se vând aici cu 1.454 de euro/mp util. O evoluție mai spectaculoasă s-a putut observa însă în cazul unui oraș aflat în apropierea Capitalei.Prețul mediu cerut de proprietari pentru apartamentele vechi și noi scoase la vânzare în Ploiești s-a majorat până la 1.078 euro/mp util.

La munte, majorările nu au fost vizibile doar în Brașov, ci și în Sibiu. Ritmul de creștere a fost însă mult mai lent. După un avans cu 0,3%, prețul mediu solicitat a ajuns la 1.440 de euro/mp util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.

Dacă în Timișoara și în Cluj-Napoca am putut vedea scumpiri luna trecută, în cazul altui centru regional important din vestul țării aflat pe o traiectorie de dezvoltare accelerată au fost înregistrate unele ieftiniri. Este vorba despre orașul Oradea unde prețul mediu solicitat de către proprietari pentru apartamentele scoase la vânzare a ajuns la 1.339 de euro/mp util.

