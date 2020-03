Arădeni prinși plimbându-se pe străzi în plină noapte, după țigări sau pentru că nu aveau somn

Inconștiență la cote maxime: unii arădeni s-au plimbat în cursul nopții pe străzi motivând că nu pot dormi. Acest lucru s-a întâmplat deși în vigoare se află Ordonanța militară nr.3, care reglementează și circulația persoanelor. Jandarmii arădeni au aplicat 28 sancțiuni contravenționale în valoare de 4.850 lei în doar 12 ore pentru nerespectarea măsurilor stabilite în Ordonanța Militară nr. 3.

„,,Merg să-mi cumpăr un pachet de țigări” sau ,,am ieșit să-mi cumpăr o bere”, iar maxima de la ora 02.00, ,,am ieșit că nu am avut somn” și bineînțeles, fără documentele necesare pe timpul deplasării (nu că s-ar justifica). Acestea au fost doar unele dintre răspunsurile date de unii cetățeni, depistați de jandarmii arădeni pe străzi, după intrarea în vigoare a Ordonanței Militare nr.3 și chiar în mijlocul nopții! Noi trebuie să fim în stradă, însă pe voi vă rugăm să STAȚI ACASĂ, atât pentru binele vostru cât și al nostru! MULȚUMIM ARĂDENILOR CARE AU ÎNȚELES CĂ ÎMPREUNĂ PUTEM REUȘI”, au scris jandarmii arădeni pe Facebook.

