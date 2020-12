Asistent medical de la Spitalul de Copii din Timișoara, acuzat de abuzuri sexuale

Un caz șocant a avut loc la Spitalul Louis Țurcanu din Timișoara. Trei mame care au avut copiii internați în această unitate medicale se plâng că au fost agresate de un asistent medical, care a continuat să le abordeze și după ce au fost externate prin intermediul mesajelor pe telefon sau a rețelelor sociale. Acesta le-a rugat în nenumărate rânduri să nu ia legătura cu Poliția.

Conducerea instituției medicală unde lucrează bărbatul l-a retrogradat pe acesta timp de 60 de zile, dintre care 30 de zile ca îngrijitor de curățenie. Între timp însă, asistentul a revenit pe funcție.

Contactat de jurnaliștii Libertatea, Dan Raicu a refuzat să dea vreo declarație, menționând că va vorbi doar prin intermediul unui avocat. Însă nici avocatul nu a fost de găsit.

Spitalul a confirmat incidentele şi sancţiunea, însă managerul spune că de-a lungul timpului au fost mai multe plângeri „care nu s-au confirmat”.

Cele trei femei au fost internate în spital ca mame ale unor copii bolnavi. Acestea au înaintat câte o plângere către conducerea spitalului

„Mă atingea, împotriva voinței mele” „A venit după mine la toaletă, a deschis ușa, privindu-mă și vorbind obscen, eu fiind cu pantalonii jos” „Mi-a pus mâna la ceafă și m-a strâns, spunându-mi că ar vrea să mă strângă de gât, toate acestea în prezența minorului” „A încercat să intre peste mine (n.r. – la duș), dar nu a putut intra, deoarece ținea o mămică ușa” „S-a așezat lângă mine în pat și m-a luat de fund”, sunt doar câteva din declarațiile femeilor.

Colegii bărbatului cunosc situația, însă nu stă în puterea lor să ia vreo decizie.

„L-au retrogradat vreo lună pe postul de infirmier, îngrijitor și apoi s-a întors ca asistent. A continuat să vorbească urât, să înjure colegi și colege, are un comportament agresiv”, povestesc colegii acestuia.

Chiar și după externare, bărbatul a continuat agresiunile.

„E o bestie de om. Am și acum memorate în telefon toate mesajele de la el, m-a găsit și pe Facebook”, povestește una dintre mame.

Bărbatul căuta femeile în baza de date informatică a spitalului, de unde le lua adresele și numerele de telefon. În paralel, le căuta pe Facebook și le lăsa mesaje.

„Bună, ce faci dragostea mea?”. Cu acest mesaj a abordat-o pe Facebook pe una dintre mămici. Chiar prima frază. Iar apelativul nu era o surpriză. „Pentru că așa ne vorbea și față în față”. Raicu le numea pe femei „dragostea mea”, „iubita mea”, „nevastă-mea”.

„Dacă era la lucru, eram pe culoarul din afara salonului, făcea: hai, nevestele mele, intraţi înăuntru”, povestește o altă mămică.

Peste ambele femei a intrat la baie și, respectiv, la duș. „Acolo nu sunt clanțe, mânere, probabil să nu se închidă copiii acolo. Am intrat la baie, eram cu pantalonii în vine, el deschide ușa și-mi zice: **** N-am știut cum să îmi ridic mai repede hainele. Apoi mergeam doar cu alte mămici la baie. Păi așa am ajuns, să merg cu alte femei la baie?!”, povestește cea de-a doua femeie.

Și prima o susține. „Şi peste mine a încercat să intre, da. A văzut că mă duc la duş şi a dat să intre, dar am avut noroc că era o mămică acolo cu mine. Practic mergeam mereu împreună la baie. Puneam un scaun în uşă să ne apărăm. Nu a putut să intre, că era în uşă scaunul pus și ținea mămica de el”.

Însă abuzurile nu se limitau la duș. „Eram cu copilul meu, nu știam cum să reacționez. Avea o perversitate în el de nedescris. Eu îi citeam povești copilului meu, venea în spatele meu, se făcea că-mi face masaj”, povestește prima mămică.

Cea de-a doua adaugă însă că o ciupea și o apuca de fund. Ambele susțin că bărbatul s-a pus cu ele în pat.

Din păcate atacurile lui Raicu nu s-au oprit, conform mamelor, la apelative, limbaj vulgar și agresiuni sexuale ori hărțuire. Acesta le-a și atacat fizic. Când una dintre mămici l-a rugat să o lase în pace, „m-am ridicat, m-a prins de gât și m-a strâns. El și-a dat seama că l-am refuzat. Eu, ca să nu fac scandal cu copilul acolo, m-am dat elegant, l-am luat mâna și atât. Face către mine: «Ce-mi vine să te strâng de gât!»”.

„E violent și cu colegii. Și nu de ieri, de azi, de vreo 8 ani știu doar eu. Însă este pentru mulţi un lucru pentru care şi-ar putea pierde pâinea, nu cred că sunt foarte mulţi care ar vorbi. Pentru că oamenii văd că toate plângerile se pierd undeva pe drum. Și nu au încredere că s-ar schimba ceva”, spun colegii.

Așa cum s-au oprit și mămicile din demersuri. „Eu m-am interesat, în ziua plecării, și am cerut ca documentul meu să-mi fie dat cu număr de înregistrare, o copie după declarație. Așa am procedat, am zis că nu plec din spital până nu îmi dați, să am și eu o dovadă că am depus plângerea”, spune una dintre femei. A lăsat și un număr de telefon, însă n-a mai fost căutată. Nici ea, nici cealaltă femeie.

Femeile regretă acum că nu s-au dus la Poliție. „Chiar aș vrea să mai dau ochii cu el, deşi mi-e groază. Acum chiar îmi pare rău că nu am chemat poliția în momentul ăla, trebuia să pun mâna și să sun”.

„Eu am tot așteptat, dar, văzând că nu se întâmplă nimic, am lăsat-o așa. Am și eu problemele mele, am un copil bolnav. Știți cum e în România, am zis că tot eu o să pic”, adaugă mama.

