AUR a organizat, la Timișoara, dezbaterea publică “Poziția României în Uniunea Europeană”

Sâmbătă, 13 aprilie, la Hotelul Streliția din Timișoara, Alianța pentru Unirea Românilor a organizat dezbaterea publică “Poziția României în Uniunea Europeană”.

La eveniment au participat președintele CNC AUR, Claudiu Târziu, avocatul, Gheorghe Piperea, invitați din București, și conf. univ. dr. Avram Fițiu, venit din Cluj.

La masa dialogului, a fost prezent și deputatul de Timiș AUR, Ciprian Titi Stoica, și președintele Partidului Republican Marian Cucșa.

Claudiu Târziu a explicat motivația organizării unui asemenea eveniment înainte de alegerile pentru Parlamentul European, din 9 iunie 2024.

Motivația a fost că se cunoaște faptul că politicienii nu iau în seamă opiniile cetățenilor, nu se consultă cu ei. De aceea AUR a vrut să demonstreze că opinia cetățenilor este importantă și de aceea îi acordă cea mai mare atenție.

“Noi vrem să schimbăm această paradigmă…! Pentru că noi nu am fost la guvernare, pentru că nu am fost și nu suntem în cârdășii cu găștile de pradă care jefuiesc România de 34 de ani, candidații AUR și cei care conduc partidul nu sunt vulnerabili în acest punct de vedere. Nu ne-am ocupat cu tâlhăria și impunerea unei stări de sclavie poporului. Suntem oameni normali veniți din rândurile cetățenilor și am făcut lucruri bune înainte de a intra în rândul AUR.Din acest punct de vedere adversarii noștri nu ne pot reproșa decât că existăm și să ne impună etichetări infame, aberante”, a spus Târziu.

Dintre aceste etichetări, amintim că AUR este extremist, că vrea să izoleze România și că vrea să scoată România din Uniunea Europeană și din NATO.

Târziu a atenționat că toate sunt falsuri, minciuni.

“Ni se face un proces de intenție fără nicio bază reală. Nu suntem antieuropeni și nici măcar eurosceptici. Noi nu suntem sceptici cu privire la proiectul european. Noi suntem realiști. Noi înțelegem realitatea pe care o trăim și credem că nu este bine ceea ce se întâmplă și nu este în interesul României”, a spus Târziu.

El a susținut că AUR vrea să modifice în bine această realitate care să vină în sprijinul intereselor României.

“Credem că este obligatoriu ca o forță patriotică la nivel național împreună cu forțele conservatoare din Uniunea Europeană din celelalte state ale UE să intervină în mod puternic și radical pentru a opri Comisia Europeană din drumul sinucigaș în care a băgat Uniunea Europeană. Suntem la un pas de dezastru din cauza politicilor publice emanate de Comisia Europeană. Trebuie să vă spunem asta direct fără frica de a fi categorisit ca antieuropeni. E o prostie ce se spune despre AUR. Noi suntem europeni prin naștere, prin educație prin istorie și bineînțeles geografic. Nu suntem nici împotriva Uniunii Europene. Credem că acest proiect trebuie să meargă mai departe, dar revenim la ceea ce părinții lui fondatori au gândit când l-au proiectat”, a spus Claudiu Târziu.

Proiectul european a fost gândit ca o alianță între state suverane pentru a alcătui un spațiu de pace și prosperitate în Europa. Târziu a reamintit că asta trebuie să fie nimic altceva. Nu a fost proiectat ca un suprastat federal și ca un guvern care să dicteze ideologic celorlalte state. Îndemnul lui Claudiu Târziu a fost că trebuie să revenim la ceea ce au gândit fondatorii Uniunii Europene, fiindcă ei erau racordați la realitate. “Noi suntem realiști în ceea ce privește Uniunea Europeană”.

Claudiu Târziu a vorbit și despre ceea ce dorește Alianța pentru Unirea Românilor de la Uniunea Europeană! AUR vrea ca România să aibă șanse egale cu celelalte state componente ale UE pentru dezvoltare economică. AUR vrea ca să ne putem exploata în beneficiu propriu resursele naturale, inclusiv pe cele de cărbune, vrea finanțarea salvatoare și necesară pentru agricultura românească. Avem pământ și știința de a-l lucra și capacitatea. Agricultura românească are nevoie de bani, iar Uniunea Europeană trebuie să ofere aceste resurse financiare cu prioritate. AUR vrea să fim tratați cu demnitatea la orice masă a dialogului și negocierilor. AUR nu vrea ca Uniunea Europeană să se transformă ca un suprastat centralizat cu un guvern unic. Nu vrea ca de la Strasbourg sau Bruxelles să iasă dictate ideologice care să mutileze mental și sufletește noile generații. AUR nu vrea ca România să fie obligată să recunoască căsătoria dintre două persoane de același sex. Nu vrea ca în școlile din România să se propage educație sexuală care de fapt este pornografie. Nu vrea să se impună în carta drepturilor Uniunii Europene dreptul la avort. Avortul nu este interzis niciunde în Uniunea Europeană, dar nu este un drept, și poate avea loc din rațiuni medicale sau alte motive. Cei de la Bruxelles vor să transforme într-un drept pentru a legifera crima și într-un mijloc contraceptiv.

AUR nu vrea să se închidă minele iar fermierii români să falimenteze din cauza ajutorului nesăbuit asupra Ucrainei și a lăsa agricultorii români de izbeliște. AUR nu vrea să ni se respingă istoria și să ni se impună cum să ne educăm copiii, nu vrea ca soldații români să moară în războaie cu care nu avem nicio legătură. Putem să ajutăm popoarele aflate în dificultate așa cum face România cu Ucraina, dar nu într-un mod nesăbuit. AUR a condamnat invazia rusă în Ucraina încă din prima zi, chiar a organizat un protest la ambasada Rusiei din București.

“Nu vrem război și nu vrem ca românii noștri să moară în război. În momentele în care se schimbă regulile jocului, trebuie să fim întrebați, mai ales când ni se iau drepturile statului suveran de la monedă până la dreptul de a decide politica de apărare. În toate acestea nu mai suntem de acord”, a fost mesajul lui Claudiu Târziu.

Gheorghe Piperea și-a început discursul cu o glumă, în aplauzele sălii: ”Bărbații din Banat sunt singurii din lume care pot să spună că sunt “miss” fără să râdă lumea de ei, fiindcă atunci când îl întrebi pe un bănățean ce este, el îți spune că “mi-s bănățean!””.

În continuare el a explicat că iubește să vină în Timișoara deși o face cam rar și nu prea rămâne mult aici.

“Iubesc Timișoara pentru două motive: pentru setea dumneavoastră pentru libertate și pentru toleranța dumneavoastră. Să nu vă pierdeți niciodată setea de libertate pentru ca să ne puteți învăța ce e cu ea din când în când și să nu vă pierdeți niciodată toleranța. Timișoara este locul unde se poate demonstra că România este locul unde fiecare se poate simți acasă, unde există loc sub soare pentru oricine. În Uniunea Europeană s-a cam uitat acest lucru. UE nu este ceva natural cum este familia sau comunitatea, ci este o construcție juridică, este o promisiune. Când am aderat la Uniunea Europeană noi am luat ca o promisiune ceea ce se scrie în tratatele Uniunii Europene că UE este un spațiu al toleranței și al libertății, un spațiu al bunăstării și al păcii”, a spus Piperea.

El a mai atenționat că observăm cu toții în ultima vreme că nu mai există libertate.

”Așa numita libertate face parte din noua ordine mondială care seamănă aproape până la identitate cu iliberarismul lui Putin sau autoritarismul din China. Observăm că sunt impuse reglementări din ce în ce mai aberante cum este trecerea așa numitului discurs al urii la stadiul de crimă europeană. Crima europeană e atât de importantă, încât trebuie mecanismele europene pentru a se ocupa de anchetarea ei, aături de terorism, trafic de persoane și trafic de droguri și de arme, crima de discurs a urii este o crimă europeană. Indiferent cum te numești, fiindcă discursul tău este considerat a fi împotriva stabilimentului european obligatoriu devii conspiraționist. Se pune pe același plan discursul urii cu terorismul”, a concluzionat avocatul Poperea.

”Ce fel de Uniune Europeană vrem? Ce fel de Europă dorim?”, s-a întrebat conf. Fițiu.

El a vorbit de una dintre politicile europene care a dat fiori multora în ultimii ani de zile. Este vorba de Pactul verde european – Green deal. Un concept greu de înțeles pe care Fițiu a încercat să-l explice pe înțelesul tuturor, sâmbătă la Timișoara.

El a reamintit că nu tot ce vine din Europa este bun, cum nu tot ce vine din Europa este rău. De aceea trebuie să înțelegem care este politica europeană care ne face bine care este politica europeană care nu ne face bine.

“Asta este funcția de bază a unui europarlamentar român trimis la Bruxelles de a înțelege mecanismul și direcția în care bate vântul și a putea interveni cu poziții foarte clare pentru a apăra interesul național în această Europă pe care AUR o vrem ca o Europa a națiunilor unde să ne păstrăm cultura proprie”, a spus Fițiu.

Marian Cucșa a atras atenția că libertatea a devenit un lux din cauza neomarxiștilor care au acaparat orașe din România, Parlamentul European și Statele Unite. Cucșă a fost la ”frații republicani din America” pentru a crea puncte de legătură între România și Statele Unite: ”Trebuie analizați candidații pentru alegerile europarlamentare, fiindcă lista comasaților celor care ne-au îngrădit libertatea este deschisă de de acel Tudose care s-a remarcat strict prin faptul că fugărea femeile prin Parlamentul European, iar bărbații care nasc să aibă același drepturi cu femeile care nasc.

Alianța AUR are deschisă lista cu Christian Terheș, un luptător pentru libertate și suveranitatea tării. Se știe cât a luptat pentru drepturi și libertăți, pentru familia creștină și pentru a apăra interesele României”.

“Noi îl propunem pe Claudiu Târziu pe lista, un talon de susținere pentru familia tradițională. Despre asta este vorba în 9 iunie. AUR trebuie să lupte pentru Parlamentul României, pentru alegerile prezidențiale, fiindcă oricât ar lupta profesioniștii pe care noi îi trimitem în Parlamentul European, dacă nu vor fi susținuți de Președinția României sau din Parlament nu este suficient. Frații republicani, frați de aur, vă îndemn să fiți curajoși, să luptăm împreună uniți, să luptăm pentru România. Dumnezeu să binecuvânteze România!”, a încheiat Cucșă.

Ciprian Titi Stoica a concluzionat: “Suntem bucuroși să îi avem aici prezenți pe 2 dintre primii trei deschizători ai listei apărătorilor patriei române în Parlamentul European. E vorba de Claudiu Târziu și avocatul Gheorghe Piperea. E îmbucurător că mai avem pusee de curaj și demnitate în orașul de unde a izbucnit flacăra revoluția din decembrie 1989. Dacă nu vreți ca și copilul dumneavoastră în clasa 0 sau în clasa întâia să înceapă să învețe la școală că astăzi poate fi fetiță și mâine băiețel și poimâine rinocer roz sau orice altceva, avem nevoie ca în 9 iunie să ne acordați votul. Dacă nu vreți ca să găsiți la supermarket etichete mari care să spună că dacă luați o felie din acel produs v-ați consumat deja cota de carbon pe ziua respectivă și a trebuit să vă opriți că faceți rău planete, ajutați-ne cu un vot pe 9 iunie. Aveți curaj, luați atitudine și haideți să redăm încă o dată demnitatea timișorenilor și bănățenilor! Să fim fruncea la alegerile din 9 iunie”.

