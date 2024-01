AUR Timiș: ”2024 este anul victoriei pentru AUR!”

Teme politice naționale și locale, dezbăture la conferinței de presă săptămânală a AUR Timiș.

Nicușor Vasiliu, coordonator AUR Jimbolia Timiș a explicat că va continua Caravana Medicală în 2024 și 200 de operații de cataractă vor fi făcute.

Astfel, 200 de pacienți identificați în caravana medicală AUR cu cataractă vor beneficia de operație.

Vasiliu a completat:

”Este îndeplinirea angajamentului pe care ni l-am asumat. Vrem să facem bine, chiar dacă nu suntem la guvernare. Am arătat cu caravana medicală că putem acest lucru și o să putem și la guvernare.

Medicii noștri, pro-bono, prin toată infrastructura noastră, îi vor aduce pe pacienți la București și le va asigura operația. Prin acest demers, AUR a dus proiectul spitalului mobil la următoarea fază.

Într-o țară în care timp de 34 de ani guvernele au închis spitale și au izgonit doctorii români, Caravana Medicală a întins o mână de ajutor la peste 13.000 de oameni”.

Prin urmare, români din întreaga țară, de toate vârstele și categoriile, au avut acces la servicii medicale de calitate, de care ar fi trebuit să beneficieze, în mod normal, de la statul român.

Spitalul mobil a venit în ajutorul cetățenilor, însă, cu servicii gratuite, care includ analize de sânge, EKG, consultații oftalmologice, ecografii și consultații stomatologice.

”Numărul românilor care au beneficiat de aceste servicii ne-a demonstrat încă o dată incapacitatea guvernanților de a oferi oamenilor minimul necesar pentru orice societate normală, și anume accesul la un sistem de sănătate pentru toată lumea.

De asemenea, sunt foarte implicat in viața orașului Jimbolia și în special a cetățenilor. Recent am câștigat un proces cu statul român prin care am reușit să readuc un copil în sânul familiei. Mulțumesc tuturor pentru susținerea oferită și pentru implicare. Cu siguranță, partidul AUR este locul potrivit pentru mine și pentru cei care doresc să facă o schimbare în țara noastră”, a concluzionat Vasiliu.

Cornel Iureș, purtător de cuvânt al AUR Timiș, este de părere că 2024 este anul victoriei!

AUR a fost pe 24 ianuarie alături de români pentru a celebra Unirea Principatelor Române.

”Am ieșit în stradă pentru a cere ca România să nu aibă graniță la Prut și pentru ca România să fie o țară suverană.

Acum 165 de ani, oameni adevărați ai neamului nostru viteaz au reușit să dea acestui popor propriul stat. Numai că, astăzi, la capitolul suveranitate națională, stăm mai slab.

Este foarte important să înțelegem că ceea ce facem noi, ca parte a mișcării suverane. Alianța pentru Unirea Românilor este o continuare a acelei mișcări.

Este foarte important să înțelegem că în momentul în care unirea celor două principate a fost recunoscută internațional și am putut avea guvern propriu, monedă, am putut emite pretenții asupra celorlalte teritorii ocupate și locuite dintotdeauna de conaționalii noștri, atunci a fost un început.

Astăzi, ne-am trezit cocoțat în funcția de prim-ministru cu un fals revoluționar, Marcel Ciolacu, care de frica mulțimilor nu a venit în fața românilor”, a spus Iureș.

El consideră că anul acesta este anul victoriei!

”Față de anul 2020, când am reușit să obținem 10% din locurile din Parlament, astăzi suntem mult mai puternici, mai hotărâți și avem alături de noi specialiști pe care îi susținem pentru a îndrepta ceea ce este de îndreptat în domeniile-cheie ale societății și economiei.

Anul acesta este anul marilor schimbări. În urma alegerilor parlamentare din toamnă, vom avea o nouă componență a Parlamentului și un nou Executiv.

După mai bine de trei decenii de guvernări corupte și în răspăr cu interesele noastre ca stat și ca membru al Uniunii Europene, AUR va readuce în sufletele românilor mândria de a fi român.

Optimismul nostru nu este neîntemeiat, ci se fundamentează pe ceea ce se întâmplă atât la nivel național, cât și în plan european”, a încheiat Cornel Iureș.

Ciobanu Cornel, reprezentant AUR Dumbrăvița Timiș, a spus că de peste două săptămâni de proteste, oamenilor le-a ajuns cuțitul la os. guvernul PSD-PNL îi ignoră

”Asistăm la o bătaie de joc din partea guvernului PSD-PNL față de fermieri și transportatori. Soluțiile guvernului Ciolacu întârzie să apară, iar protestatarii sunt tratați cu dispreț de ministerele responsabile.

Nepăsarea față de fermieri și transportatori este atitudinea generală a PSD și PNL față de întreaga Românie. Nu le pasă, pur și simplu, de absolut nimic.

Unde sunt Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis? Cum este posibil să avem oameni în stradă de 2 săptămâni și nici acum să nu rezolve problemele?

Este dovada incompetenței crase a acestui guvern PSD-PNL de marionete. Mai mult, pentru a se spăla pe mâini de protestele fermierilor, Ministrul Agriculturii a pasat răspunderea către Comisia Europeană, anunțând că va cere demisia comisarului european al Agriculturii.

Această acțiune arată, de fapt, incapacitatea actualului ministru de a rezolva problemele fermierilor români. Când nu are soluții, aruncă pisica la nivel european.

Dar, atât poate domnul Barbu. Nu a venit cu nicio soluție reală. Cei 100 de euro/ha pe care i-au promis, ce să vezi, erau deja prevăzuți de anul trecut. Deci nimic nou!”, este de părere Cornel Ciobanu.

Parlamentarul AUR Timiș, Ciprian-Titi Stoica, a declarat că președintele Klaus Iohannis a avut prima apariție publică după o lună.

Românii sunt revoltați în stradă, iar Iohannis ciocnește sfidător șampanie la Cotroceni! Cam așa poate fi descrisă prima apariție a președintelui Klaus Iohannis după mai bine de o lună de absență.

Românii l-au dat dispărut pe cel care, potrivit Constituției, ar fi trebuit să medieze între societatea românească și stat. Doar că, Iohannis a fost un veșnic absent de la toată problema fermierilor și transportatorilor.

Titi Stoica a adăugat că prioritatea marelui absent Iohannis nu a reprezentat-o problemele celor care își strigă disperarea în stradă de 14 zile. Nici vorbă.

Preocuparea lui a fost să ne spună că a revigorat relațiile cu Africa.

Prin tot ceea ce face, Iohannis arată clar că nu este interesat de fermierii și transportatorii care stau în frig de două săptămâni pentru a protesta față de incompetența și incapacitatea guvernanților de a le oferi minimul de condiții pentru buna funcționare.

Parlamentarul Titi Stoica a încheiat astfel:

”Românii merită respectul și sprijinul autorităților, nu dispreț și ignoranță din partea celor care ar trebui să le apere interesele!

De asemenea, am vrea să știm, dacă președintele Iohannis tot se plânge că nu a avut nicio zi de concediu, să ne explice Administrația Prezidențială din ce bani a plătit excursiile la schi sau la Miami, dacă nu era în concediu.

Dacă a plecat pe banii românilor, așa cum intuim, să explice Administrația Prezidențială care a fost scopul/interesul național al fiecărei călătorii, pentru că altfel vorbim despre folosirea banului public în interese personale”.

Legat de fermieri și transportatori, Titi Stoica a adăugat că ieri a participat la festivitatea Zilei Micii Uniri în Timișoara, dar nimeni dintre autoritățile prezente nu s-a deplasat la 300 m distanță unde în parcarea de la Modex, stăteau fermierii și transportatorii.

Doresc să felicit protestatarii care au curaj să ia atitudine și care de două săptămâni luptă pentru drepturile lor – este mesajul lui parlamentarului AUR Timiș, Titi Stoica.

Comentarii

comentarii