AUR Timiș a prezentat două noi “achiziții”: fostul jurnalist, Ilie Sârbu, și Nelu Balaș, fost primar în Carpiniș

Alianță pentru Unitatea Românilor (AUR) Timiș numără peste 14.000 de membri în Timiș, iar Mihai Negoescu, coordonatorul pe Timiș, susține că zilnic se înscriu în partid 10 – 15 oameni, atât direct la sediul din Timișoara, cât și la filialele din comune, fie online.

Două dintre noile “achizițiile” de calibru au fost prezentate, joi 21 martie, la sediul central. Este vorba de fostul jurnalist, Ilie Sârbu, fost candidat la Primăria Timișoara în urmă cu patru ani și fost consilier de al viceprimarului Cosmin Tabără, președintele Asociației Salvați Patrimoniu Timișoarei, și Nelu Balaș, fost director al Poștei Române, fost consilier județean, fost primar în Cărpiniș și antreprenor de succes în domeniul agriculturii.

Ilie Sârbu a explicat de ce a ales AUR: ””Au trecut 34 de ani de când timișorenii au restabilit ordinea firească a drumului libertății poporului român prin transformarea străzilor orașului lor într-un câmp de luptă. Timișorenii curajoși, vii sau adormiți întru Domnul, au făcut ca să trăim într-un oraș sfințit cu sângele lor. Eu voi ține cont de sacrificiul lor, eu nu voi uita niciodată ceea ce au făcut ei aici la Timișoara! Națiunile care au pierdut șirul obiceiurilor părintești sunt națiuni fără rădăcină, națiuni nestatornice sau, cum zice vorba românească, nici cal, nici măgar. Nu-mi doresc ca națiunea română să fie numai o închipuire geo-politică. Așa cum nu vreau ca Timișoara să fie orașul perfect doar în închipuirea celor care ne conduc vremelnic. Timișorenii merită mai mult decât povestea ”Hainele noi ale împăratului”.

Acestea sunt câteva dintre motivele pentru care doresc să-mi asum, să mă dedic acestui oraș, implicându-mă în politică, alături de Alianța pentru Unirea Românilor. Am făcut acest pas mare pentru a nu mai căra în suflet povara de a vedea, a auzi și a tăcea fără a interveni concret și asumat într-o formă legitimată de conștiința mea și Constituția României. La acest moment, Timișoara este ca o navă aflată în derivă din anul 2012 până în prezent, la cârma căreia cei doi primari ne conduc după propriile lor coordonate, nu după cele date de timișoreni la fiecare alegeri. Da, sunt revoltat pentru regresia Timișoarei din 2012 încoace, de aceea am intrat în partidul în care mă pot manifesta spre apărarea timișorenilor și a Timișoarei. Fie să renască Timișoara cea cu har, astăzi ca și mâine, pururi și acum!”.

Nelu Balaș a prezentat mai multe argumente care l-au determinat să se înscrie în AUR Timiș.

”Doar cu oameni de caracter putem să funcționăm. Cea mai bună investiție este în educația tinerilor. Balaș crede în cultură și în credința creștină valori care au modernizat Europa, America și lumea civilizată. Vreau să îi mulțumesc domnul senator Claudiu Târziu, fiindcă într-o seară am comunicat întâmplător și am fost invitat la lansarea candidaților pentru alegerile europarlamentare în acest an. Ajuns în sală și după ce am ascultat discursurile candidaților care au vorbit despre cultura românească, justiție, educație, speranțe de viitor, mi-am dat seama ca am venit cu o idee și am plecat cu un crez de la evenimentul acesta extraordinar. M-am dus acasă și am căutat pe internet statutul AUR. M-am oprit la articolul 4, și nu numai, care rezonează din plin cu crezul meu și ideile pe care le am. Am găsit în statutul AUR lucruri extraordinar de bune, în ceea ce privește credința și valorile morale, în ceea ce privește viața, familia, mediul de afaceri și suveranitate, fiindcă după ce am intrat în aceste două cluburi minunate, NATO și Uniunea Europeană, am cam uitat să mai fim români. E foarte important să facem parte din Uniunea Europeană și NATO, dar nu trebuie să uităm că suntem și români, iar cele mai importante sunt casa noastră, familia noastră țara noastră și valorile noastre. Dumnezeu să binecuvînteze România!”, a declarat Nelu Balaș.

Joi, Alianța pentru Unitatea Românilor (AUR) Timiș a prezentat mai mulți candidați la primăriile din județul Timiș.

Lupu Iulian, jurist master în științe penale, licențiat în drept, este candidat la Primăria Sacoșu Turcesc.

Valentin Năsui, fost angajat al ISU Banat, este candidat la Primăria Banloc,

Iacob Vasile, viceprimar în Liebling, este candidat la Primăria Liebling,

Silviu Iarema, profesor de teologie în comuna Variaș, este candidat pentru Primăria Variaș.

